Per mantenere la casa sempre pulita è fondamentale partire dall’esterno. Infatti, usare uno zerbino davanti la porta ci evita di portare troppa sporcizia in casa. Ed è anche un modo per rendere la nostra casa più accogliente già dalla soglia. Ne esistono di diversi tipi, ma gli intramontabili sono sicuramente gli zerbini in fibra di cocco. Semplici o con delle decorazioni, rendono la porta di casa più accogliente. E fanno bene il loro lavoro, trattenendo la sporcizia che altrimenti porteremmo in casa. Ma anche gli zerbini vanno puliti a fondo, vediamo insieme come.

In genere si pensa solo a sbatterli per eliminare la polvere

Molto spesso ci si ferma qui. Si battono sul muro da un lato e dall’altro per eliminare polvere e sporcizia secca. Ma purtroppo questo non basta per eliminare tutto lo sporco e i batteri. Dopo averli battuti l’ideale sarebbe passare anche l’aspirapolvere. Così da aspirare anche tra le fibre che trattengono naturalmente tutto lo sporco e le impurità. Per gli zerbini di gomma il procedimento è semplice, basterà poi lavarli con acqua e un detergente qualsiasi. Ma i classici in fibra di cocco hanno bisogno di più cura. Ecco perché ci viene in aiuto il sale!

Il geniale motivo per cui tutti stanno usando del sale grosso sugli zerbini

Il sale grosso è molto usato anche come ingrediente per degli scrub naturali. Quindi è utilissimo anche per eliminare lo sporco intrappolato tra le fibre. Dopo averlo battuto e aspirato bene, ecco cosa fare. Prendiamo una spazzola dalle setole medie e cominciamo a spazzolare le fibre. Ora, spargiamo sullo zerbino un po’ di sale grosso. E iniziamo a massaggiarlo per bene su tutta la superficie. Per finire usiamo una miscela di aceto bianco e acqua, e ricominciamo a spazzolare. Verrà via tutto il sale e lo sporco. Risciacquiamo con acqua pulita e il nostro zerbino sarà come nuovo. Pulito e igienizzato. Lasciamo asciugare bene all’aria, ma non direttamente al sole altrimenti le fibre diventeranno crespe.

Ecco il geniale motivo per cui tutti stanno usando del sale grosso sugli zerbini. Provare per credere! In questo modo lo zerbino sarà ben igienizzato e libero da smog e impurità.

