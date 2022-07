5 modi per indossare il pareo al mare come pantalone o alla maldiviana per slanciare le gambe con stile fresco e giovanile

Il modo più semplice per indossare il pareo al mare è quello di bloccarlo da una parte del corpo e farlo sfilare sotto al braccio. Una volta creati due nodi con i lembi all’altezza di spalle e punto vita, potrà essere indossato come un vero e proprio vestito. Ma il pareo è un indumento molto versatile che può essere utile sia come copricostume che come soluzione per il dopo spiaggia.

I problemi sono sempre i soliti. È necessario valorizzare la figura e slanciare le gambe e quando si crea un pantalone questo scopo viene raggiunto con maggiore efficacia e facilità. Anche gli uomini lo indossano, ma rigorosamente durante le ore di mare insieme a infradito e senza indumenti che coprano la parte di sopra.

Solitamente, il modello incrociato in lino con colori scuri o pastello e volant nella parte inferiore, ci da un’ottima alternativa per cene o passeggiate serali. Spesso questi modelli sono arricchiti da fiocchi laterali.

Serate di festa

Se stiamo cercando 5 modi per indossare il pareo al mare e stare comodi tutta la settimana, la variante cocktail dress è da prendere in considerazione. È necessario fare i nodi agli angoli dalla parte più corta, quella in cui infileremo il braccio. Quindi, avvolgiamo l’indumento al corpo e creiamo dei nodi con i lembi all’altezza della vita. È un modo semplice per ottenere un abito da sera quando siamo in vacanza, perché la regola principale deve essere la comodità. Eviteremo di riempire la valigia e otterremo soluzioni fantasiose che ci aiuteranno a dare varietà all’outifit.

Per una festa in spiaggia caratterizzata da balli e brindisi, la versione a tunica è molto comoda e si porta senza calzature. Si annodano gli angoli esterni nella parte lunga rispettando la distanza tra due punti interni, si infilano le braccia nelle asole e si fanno i nodi su schiena e fianchi. Arricchito con una cintura sarà un vero e proprio abito trendy.

5 modi per indossare il pareo al mare come pantalone o alla maldiviana per slanciare le gambe con stile fresco e giovanile

Al modello harem pants che mette in evidenza le gambe possiamo ricorrere quando cerchiamo eleganza in spiaggia durante il giorno. Creiamo i nodi negli angoli nel lato corto utilizzando la vita, facciamo passare i lati opposti in mezzo alle gambe e otteniamo un pantalone fermando il pareo sul retro.

Se vogliamo prendere spunto da uno stile consolidato alle isole Maldive, possiamo caratterizzare le nostre vacanze abbinando dei costumi colorati sotto al pareo a tinta unita. La tipicità di questi indumenti esotici sono le strisce orizzontali disegnate nelle parti lunghe. Creando dei nodi sulla vita e rimboccandolo, il pareo può essere sistemato con lunghezze diverse sui due lati ottenendo un effetto a scalare. Anche chi non ha l’altezza dalla sua parte vedrà le gambe valorizzate e potrà avere un indumento adatto per le serate più divertenti.

