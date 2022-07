Con il caldo, l’afa e il sudore, può capitare che le nostre scarpe, a fine giornata siano talmente puzzolenti da doverle mettere fuori in balcone. I cattivi odori invadono la scarpiera, che a fatica apriamo per non disperdere ulteriore puzza in tutta la casa. Oltre a essere imbarazzante e alquanto sgradevole, se non agiamo quanto prima, rischiamo che batteri, funghi e muffe possano irrimediabilmente rovinare le nostre calzature preferite.

Per evitare che i germi possano proliferare, dovremmo pulirle al meglio, eliminando tutte le tracce di sporco. I modelli in tela sono abbastanza semplici da lavare, perché basterebbe metterli in lavatrice a basse temperature, usando un sapone delicato e neutro. Ma attenzione a non indossare le scarpe quando ancora sono umide, perché potremmo peggiorare la situazione.

Come togliere la puzza dalle scarpe scamosciate, di pelle o di tela anche senza lavarle in lavatrice o con il bicarbonato

Non sempre è possibile usare la lavatrice, perché eventuali dettagli, strass e pietre applicati sulla superfice della scarpa potrebbero rompersi e staccarsi. Per non parlare delle scarpe realizzate con tessuti più particolari e pregiati in pelle, che solitamente vanno puliti a mano con prodotti specifici.

Eppure, se la puzza è insopportabile e non abbiamo il tempo di fare asciugare le scarpe, potremmo agire con altri rimedi casalinghi. La soluzione più diffusa è sicuramente quella che prevede l’uso del bicarbonato, solo pochi cucchiai all’interno per qualche ora per igienizzare e profumare le solette. Ma non sempre potremmo ottenere il risultato sperato e se siamo alla ricerca di alternative, ecco come togliere la puzza dalle scarpe scamosciate, di pelle.

Per avere in poco tempo delle calzature profumate, non rovineremo il materiale se usiamo le bucce degli agrumi. Ricicliamo quelle di arance, limoni e pompelmi e inseriamole dentro le scarpe fino a prima di indossarle. Potrebbe essere efficace usare dei batuffoli imbevuti d’aceto per rimuovere il cattivo odore e i batteri, strofinando delicatamente tutta la superfice interna.

Altri metodi fai da te

Non è necessario acquistare prodotti costosi per non fare puzzare le scarpe, anche di pelle. Quando non è possibile lavarle in lavatrice, potremmo impiegare del semplice borotalco, sale o amido di mais. Cospargiamo l’interno con qualche cucchiaio e lasciamo agire per qualche ora, poi rimuoviamo le tracce con una spazzola.

Non sprechiamo le bustine di tè nero usate, dal potere antibatterico, appena saranno fredde posizioniamole sulla soletta interna, dopo poche ore la scarpa sarà profumata. Per debellare definitivamente i batteri, la soluzione sarebbe mettere tutta la calzatura in freezer per un paio d’ore. Mettiamola dentro un sacchetto di plastica, ma facciamo attenzione al materiale, se troppo delicato, meglio congelare solo la soletta.

Poi, per profumare il tessuto, versiamo all’interno, o su un fazzoletto, poche gocce di olio essenziale di eucalipto e le calzature rimarranno fresche e lungo.

Approfondimento

Come lavare le scarpe in lavatrice e come pulire quelle scamosciate e di pelle ingiallite