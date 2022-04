Quella dell’arrampicata è certamente una disciplina sportiva non comune. Infatti è più semplice sentir parlare di sport come il tennis, il basket, le arti marziali, il calcio. Nata alla metà degli anni ’80 e disciplina olimpionica solo dal 2020, l’arrampicata prevede la scalata di tanti e appositi ancoraggi fissati a una parete.

Sia i bambini che gli adulti possono praticare questo sport e in dotazione non è richiesto nulla di particolare, soltanto un abbigliamento comodo con delle scarpe apposite. Attenzione a quest’ultimo punto: una disciplina come l’arrampicata può farci capire come da un particolare dell’abbigliamento possa nascere una moda.

Ecco come le scarpe da arrampicata possono diventare le calzature ideali che vanno a completare l’outfit informale o sportivo, quello ideale per una gita fuori porta o anche per una passeggiata in città.

Le scarpe da arrampicata

Le calzature per l’arrampicata sportiva hanno la caratteristica di avere una suola molto solida, ma un aspetto piuttosto aggraziato e variopinto. Sono in genere a più colori e possono avere la chiusura in velcro o a lacci. La forte somiglianza con delle sneakers di tendenza rende le scarpe da arrampicata adatte per un outfit informale, completato con un tocco diverso dal solito. Le scarpe da arrampicata possono dunque farsi strada non solo sulla parete di sicurezza, ma anche sulla via dell’accessorio fashion a cui è difficile rinunciare.

Ecco come le scarpe da arrampicata sportiva completerebbero l’outfit in maniera incredibile diventando un accessorio fashion irrinunciabile

Come detto, lo sport dell’arrampicata è associato all’abbigliamento comodo. Per cui potrebbe essere un vero colpo di genio sfruttare questo dato di fatto ai fini della tendenza nel vestire. Questo tipo di calzatura completa, con uno stile diverso dal solito, l’outfit sportivo e semplice, quello del jeans e della camicia o t-shirt, quello più indicato per un aperitivo fuori con gli amici.

Le fantasie a più colori si abbinano perfettamente al pantalone o alla maglietta bianca oppure danno un tocco di brio a un total balck anche con gonna lunga, perché catalizzano su di esse tutta l’attenzione di chi guarda.

Se cerchiamo quindi una scarpa diversa dal solito per il nostro abbigliamento, che preferiamo sempre casual, informale e sportivo, possiamo puntare sull’idea suggerita da calzature davvero alternative come quelle per l’arrampicata.

Trovare queste scarpe a prezzi vantaggiosi è molto facile presso le catene di negozi di articoli sportivi, specializzati anche in abbigliamento.

