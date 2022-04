Pochi lo sanno ma un braccialetto di perline si può creare senza ago e filo in 3 minuti

Confezionare braccialetti di perline è un’attività che ci accompagna sin dall’infanzia. Si tratta di uno dei lavoretti tipici che le mamme insegnano a fare ai bambini. Questo perché creare qualcosa con le proprie mani stimola la creatività e la manualità. Non si può negare poi l’orgoglio nell’ammirare il risultato finale, soprattutto quando lo indossiamo o lo vediamo indosso a una persona cui lo abbiamo regalato. Per creare un braccialetto siamo soliti armeggiare con un filo di cotone o con un elastico, supporto che usiamo per infilare le perline. A volte possiamo anche aiutarci con un ago, per infilare in modo più sicuro ciascuna perlina. Si tratta di un lavoro molto minuzioso e che richiede pazienza. Pochi lo sanno ma un braccialetto di perline si può realizzare certamente senza l’ago ma anche senza il filo. Questo sembra incredibile eppure il merito è tutto di una tecnica molto particolare.

I pyssla

Tutti conosciamo le perline ma solo pochi hanno dimestichezza con i pyssla. Si tratta di perline speciali che si fondono grazie al calore del ferro da stiro. Con i pyssla possiamo dare vita a tante creazioni e, tra queste, anche a particolari braccialetti. Grazie ai pyssla non abbiamo più bisogno di mettere gli occhiali per imboccare l’asola della nostra perlina, non dobbiamo dedicare ore infinite alla nostra composizione. Tra un intoppo e l’altro, tra un filo che si spezza e una perlina che scappa, perdiamo la pazienza. I pyssla ci aiutano grazie alle loro caratteristiche e ci rendono felici e più creativi.

Per creare un braccialetto con i pyssla, dunque, non avremo bisogno dell’ago e nemmeno del filo ma di un disco di supporto per la lavorazione. In questo caso, ci servirà quello di forma rotonda, che è anche uno dei più comuni che si possono trovare in accompagnamento alle confezioni di perline da stirare. Procuratoci quindi un disco tondo a punte arrotondate, della circonferenza di almeno 8,5 centimetri, possiamo procedere scegliendo un colore di pyssla a nostro piacere. Possiamo optare per una tinta unita o una fantasia arcobaleno. Ci basterà ora infilare ogni pyssla sulle punte del bordo che delinea per intero la circonferenza della piastra circolare. Dovremo quindi porre un foglio di carta da forno sul supporto e passarvi sopra, per qualche secondo, il ferro da stiro caldo. Togliendo il foglio potremo notare la fusione dei pyssla in un braccialetto, che rimuoveremo dal supporto.

La misura che abbiamo indicato va bene per una bambina o per il polso fine di un adulto. Per un braccialetto più largo possiamo usare un supporto circolate dal diametro maggiore.

