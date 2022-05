I capelli sono una parte del corpo che gioca un ruolo importante nell’estetica di una persona. Per questo molte donne, ma anche diversi maschietti, scelgono di schiarirli con la moda del momento o di modellarli a piacere. I capelli mossi, in particolare, sono gettonatissimi per l’effetto chic che donano a chi li porta.

Per realizzarli ci si rivolge spesso al parrucchiere, oppure si fa da sé con la piastra. Ma in quest’ultimo caso rischiamo di rovinare la chioma, soprattutto se non utilizziamo un termoprotettore adeguato.

Chi cerca una valida alternativa sarà felice di sapere che con poco è possibile operare un restyling efficace. Non serve la piastra per avere capelli mossi se ci serviamo di qualche pratico trucchetto da fare in casa.

Fissante per uno styling perfetto

Per dare alla chioma quell’effetto ondulato tanto apprezzato potremmo utilizzare un semplicissimo fissante. È forse la soluzione più immediata e facilmente realizzabile. Sul mercato esisterebbero diverse mousse e spray salini adatti allo scopo.

Prima di applicarli ricordiamoci di lavare bene i capelli e utilizzare una quantità esigua di balsamo, da distribuire esclusivamente sulle punte. Dopo aver districato i capelli e averli asciugati rigorosamente a testa in giù, iniziamo a suddividerli in ciocche. Fatto questo potremo applicare il prodotto fissante, facendo attenzione a non arrivare alla radice.

Non serve la piastra per avere capelli mossi e onde perfette con questi trucchi casalinghi alternativi ai bigodini

Se non vogliamo spendere soldi in fissanti e bigodini, potremmo sfruttare qualche oggetto a portata di mano. Il primo metodo prevede l’utilizzo di qualche vecchia rivista. Anche in questo caso si consiglia di procedere con la chioma umida, per facilitare il compito.

Procediamo strappando qualche pagina dai giornali che non usiamo più e pieghiamole fino a ottenere delle strisce appiattite. Ne posizioniamo ciascuna su ogni ciocca, arrotolandola dal basso verso l’alto. Per finire chiudiamo tutto facendo un nodo con la carta. Aspettiamo almeno due ore, poi potremo liberare le ciocche e goderci i nostri capelli mossi alla moda.

In alternativa, potremmo servirci di qualche spugnetta per lavare i piatti. Meglio se sono nuove o comunque pulite e asciutte. Spazzoliamo bene i capelli e li dividiamo in ciocche. Arrotoliamo ciascun “ciuffetto” attorno a una spugna, poi pieghiamo a metà quest’ultima e leghiamo tutto con un elastico. Teniamo in posa per una notte, prima di srotolare le ciocche e sfoggiare i nostri fantastici boccoli.

