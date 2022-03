Un buon taglio di capelli sa valorizzare il viso di una donna e togliere diversi anni sulla carta d’identità. Tutto sta nel saper scegliere l’acconciatura che fa al caso proprio, magari dopo un consulto dal parrucchiere di fiducia. In questi casi l’età gioca un ruolo chiave, poiché incide sul tipo di taglio da preferire.

Spesso si pensa che dopo i 50 anni si vada incontro a un degrado fisico al quale non si può porre rimedio. Eppure, molte donne proprio dopo questa soglia vivono una sorta di rinascita interiore. Per festeggiare al meglio questa seconda vita potremmo esaltarci con il taglio del momento. Non è un pixie o un caschetto come potremmo pensare, ma ci donerà ugualmente un look invidiabile in ogni tipo di situazione.

Le tendenze per donare più volume alla chioma

Di norma dopo una certa età i capelli tendono a diradarsi e sfibrarsi. Non è una regola fissa, ma per nascondere gli inestetismi non c’è niente di meglio che un buon taglio corto. La moda ci propone diverse soluzioni al riguardo, che daranno fascino a ognuna di noi senza farci dannare per restare ordinate.

Per sciogliere ogni dubbio relativo alla stagione, potremmo optare per l’intramontabile carré. È il taglio perfetto per chi porta i capelli lisci e ama la frangetta. Altre soluzioni da tenere in conto sono il bob nelle sue forme, da corto a mosso fino al medio con le onde. Per i ricci, invece, potremmo virare su un grazioso taglio scalato con ciuffo laterale, perfetto per un figurone la sera o al lavoro.

Non è un pixie o un caschetto, ma questo taglio elegantissimo è sublime su capelli lisci e ricci e spopola a 50 anni

Il taglio che molte donne hanno già scelto e che dovremmo provare almeno una volta è il cosiddetto nixie cut. La possiamo considerare come una rivisitazione del classico pixie, anche se differisce sotto alcuni aspetti. Peraltro, potrebbe essere la nostra migliore alternativa al caschetto che troppo spesso abbiamo visto sfoggiare per strada.

Il nixie è un taglio sobrio ma che sta bene praticamente su ogni tipo di capello. Si distingue per le lunghezze leggere ai lati e sulla nuca e non presenta i contrasti che hanno reso famoso il pixie. È un’acconciatura che conferisce un effetto leggermente spettinato. Il volume si concentra sulla parte alta della testa e il risultato finale è quello di un taglio in piena ricrescita. Per ottenere il massimo, completiamolo con un ciuffo laterale stiloso o una bella frangia.