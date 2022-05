Per rompere la monotonia o accogliere la bella stagione nel migliore dei modi molte donne scelgono di schiarirsi i capelli. È un buon modo per illuminare la chioma e darle un tocco di originalità che fa sembrare più giovani.

Le tecniche per ricorrere allo schiarimento sono diverse e più o meno efficaci. Tante scelgono di rivolgersi al parrucchiere, altre propendono per i rimedi naturali fai da te. In ogni caso all’inizio spopolava lo shatush, che offriva quel contrasto tra radici scure e punte chiare dei capelli molto apprezzato. Poi arrivarono l’ombrè e il gemello sombrè, che sfumavano delicatamente la chioma con un effetto decisamente più naturale.

Per questa e la prossima stagione, invece, andrebbe di moda una nuova tecnica schiarente che sembrerebbe addirittura più richiesta delle mèches. Sta bene praticamente a tutte e potremmo vederla affermarsi ancora per molto tempo a venire.

Babylights

Si sa che le mode al giorno d’oggi cambiano in un batter d’occhio. Non si fa in tempo ad abituarsi a una nuova tendenza che ce n’è già un’altra all’orizzonte. Ma non sempre sarebbe necessario sconvolgere gli schemi precedenti. A volte basta qualche piccola modifica per dare vita a un look d’impatto e incredibilmente efficace.

È il caso delle babylights, il trend di cui non potremo più fare a meno. Sono una variante dei classici colpi di sole e fin qui niente di nuovo, visto che ne abbiamo viste spopolare tante altre. Ma questa potrebbe mettere d’accordo un po’ tutte per la versatilità e praticità che la contraddistingue.

Più richiesta delle mèches è questa la moda estiva per schiarire i capelli fini e medio-lunghi illuminandoli e donando volume

Il nome la dice lunga sul risultato che si vuole ottenere. Le babylights vogliono ricreare quell’effetto biondo naturale di cui si colora la chioma dei bambini in estate. Prendono spunto dalle precedenti reverse highlights, ma sono decisamente più chunky.

Con le babylights i nostri capelli godranno di una schiaritura graduale che si accentua sulle punte. Possiamo scegliere tra sfumature differenti, in base a quelle che meglio s’intonano al colore della nostra chioma.

Si realizzano procedendo con un movimento verticale che tende a schiarire le ciocche partendo dall’alto. Il risultato finale mira a dare volume ai capelli sottili e valorizza tutte coloro che portano una capigliatura medio-lunga.

Il vantaggio delle babylights è quello di non doversi preoccupare della ricrescita, vero cruccio di molte donne. Infatti, grazie a un lavoro sapiente e ben svolto, questa sarà molto meno evidente rispetto a varianti come le mèches.

