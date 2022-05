Le regole per stare in salute sono poche e le conosciamo bene. Alla base c’è lo stile di vita. Un’alimentazione corretta e varia che non escluda nessuna sostanza nutritiva importante per l’organismo. Un’attività fisica, anche moderata, per stare in forma e non appesantirci. Dovremmo stare alla larga da fumo e alcool ed evitare di mangiare eccessivamente. E poi fare controlli periodici se necessario. Me se non ci sentiamo perfettamente in forma non dobbiamo necessariamente allarmarci. A volte, alla base di un malessere passeggero ci sono carenze che si possono facilmente reintegrare con l’alimentazione.

L’importanza dei sali minerali per la nostra salute

I sali minerali, ad esempio, sono sostanze importanti per il buon funzionamento del nostro organismo e la loro carenza o eccesso possono avere conseguenze negative sulla salute. Ci sono alcuni minerali di cui sentiamo spesso parlare. Conosciamo l’importanza di magnesio e potassio. Ma ci sono anche sostanze meno note, ma non meno importanti, come il rame. È presente nel nostro organismo e si concentra negli organi interni come il fegato, il cervello, i muscoli, le ossa. Sarebbe importante per il metabolismo e per l’assorbimento dei metalli ed eserciterebbe un’azione antiossidante, proteggendo le cellule dai radicali liberi. Stimolerebbe anche la formazione del collagene che mantiene giovane ed elastica la pelle. E ci fornirebbe tanta energia.

Affaticamento, formicolio a mani e piedi e dolori muscolari potrebbero segnalare la carenza di un minerale da reintegrare con questi alimenti

Le carenze di rame sono rare con un’alimentazione equilibrata. Ma ci sono dei casi in cui un apporto eccessivo di zinco o una dieta troppo severa possono provocarle. Il fabbisogno giornaliero è tra 1,5 e 3 mg. Non molto, se si considera che basta mangiare un etto di fegato di vitello per superare di 20 volte questa quantità. Oppure i funghi, che ugualmente ne sono ricchi. Seguono nell’ordine le frattaglie e i molluschi. E poi la frutta secca e i cereali integrali.

Tra i legumi da preferire ci sono sicuramente le lenticchie. Sono questi dunque i cibi che dovremmo mangiare in caso di carenza di rame e che dovrebbero far parte della nostra alimentazione giornaliera. Soprattutto se avvertiamo affaticamento, formicolio a mani e piedi e spossatezza. Zuppa di lenticchie, fegato alla veneziana, mandorle e noci sono alimenti molto gustosi. Anche se si è a dieta, si possono inserire nel menu giornaliero, magari cotti in modo dietetico.

