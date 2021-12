Chi ha sempre poco tempo da dedicare alla cucina ma vuole far felici grandi e piccini potrebbe essere nel posto giusto.

Con le grandi abbuffate delle festività natalizie è difficile tornare in cucina e realizzare piatti e dolci eccezionali. Tuttavia, non sempre servono ore e ore ai fornelli per portare in tavola piatti soddisfacenti. La rubrica di cucina di ProiezionidiBorsa, infatti, s’arricchisce quotidianamente di ricette facili e veloci. Preparazioni dolci ma anche salate che soddisfano anche i palati più raffinati.

Questa sera, però, non serve la bilancia ma solo 1 bicchiere per questa spettacolare torta al cacao pronta in 5 minuti, consigliatissima

Di seguito, ecco tutto l’occorrente per una buonissima torta al bicchiere dal sapore di cacao.

Ingredienti per 8 persone

a) 3 uova;

b) 3 bicchieri di farina tipo 00;

c) 2 cucchiai di cacao in polvere;

d) 2 bicchieri di zucchero;

e) 1 bicchiere di olio di semi;

f) 1 bicchiere di acqua;

g) 1 bustina di lievito vanigliato.

Procedimento

Innanzitutto, setacciare la farina e il lievito e inserirli in una ciotola. Poi, aggiungere lo zucchero, poi il cacao amaro e mescolare.

In un’altra ciotola, sbattere le uova con l’aiuto delle fruste. Poi, aggiungere l’olio di semi e infine l’acqua.

A questo punto, versare anche gli ingredienti secchi, precedentemente mescolati insieme, e poi amalgamare per qualche minuto per evitare grumi. In soli 5 minuti l’impasto sarà pronto. Dunque, non serve la bilancia ma solo 1 bicchiere per questa spettacolare torta al cacao pronta in 5 minuti, consigliatissima.

A questo punto, prendere una tortiera e foderarla con carta da forno. Oppure imburrarla e infarinarla leggermente. Versare il composto al suo interno e infornare.

Far cuocere alla temperatura di 180°C per circa 40 minuti.

Si consiglia di controllare la cottura con la tecnica dello stecchino. Poi, sfornare e servire con una spolverata di zucchero a velo.

Buona, semplice e veloce, questa torta al bicchiere farà fare un figurone in poche mosse.

