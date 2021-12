Gli amanti della pasta frolla sicuramente troveranno utile questa variante gustosa e allo stesso tempo molto facile da preparare.

Un impasto squisito per creare la base di crostate, oppure per servire in quattro e quattr’otto biscotti friabili e conquistare in un lampo il cuore di grandi e piccini.

A poche ore dalla fine dell’anno, prepariamoci ad accogliere il 2022 con un dolce ricco di bontà. Per chi ama le preparazioni classiche da forno suggeriamo di realizzare l’intramontabile e classica torta di mele della nonna. A tal proposito suggeriamo questa ricetta con le mele frullate che rende ancora più morbida e appetitosa la preparazione.

Per chi, invece, non può fare a meno della pasta frolla, ecco la ricetta veloce e adatta a tutti grazie a questo ingrediente speciale.

Per stupire gli ospiti con una pasta frolla dal sapore di mandorla, ecco la ricetta da provare assolutamente perché è facile e veloce.

Infatti, basteranno solo 5 minuti per questa pasta frolla speciale perfetta per crostate e biscotti sempre friabili e profumatissimi

Esistono diverse versioni della pasta frolla alle mandorle. A seconda della tipologia degli ingredienti la pasta frolla alle mandorle apparirà più chiara o più ambrata.

La versione proposta questa sera avrà una colorazione abbastanza simile alla ricetta originale. Di seguito tutto l’occorrente.

Ingredienti per 500 grammi di frolla

1 intero e 1 tuorlo;

100 grammi di zucchero a velo;

200 grammi di farina tipo 00

100 grammi di farina di mandorle;

125 grammi di burro freddo;

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

1 pizzico di sale.

Procedimento

Con l’aiuto di un mixer mescolare la farina 00 con la farina di mandorle. Poi aggiungere il burro freddo tagliato a pezzetti e frullare qualche secondo per creare la cosiddetta “sabbiatura”.

Successivamente, aggiungere anche lo zucchero a velo, poi l’uovo interno e anche il tuorlo. Insaporire con un pizzico di sale e un cucchaino di estratto di vaniglia.

Lavorare ancora per qualche minuto per far amalgamare bene gli ingredienti ed evitare grumi. Una volta ottenuto un composto liscio e omogeneo, si dovrà avvolgere in un foglio di pellicola trasparente per alimenti e riporlo in frigo.

Dunque, basteranno solo 5 minuti per questa pasta frolla speciale perfetta per crostate e biscotti sempre friabili e profumatissimi. Infine, si consiglia di lasciar riposare in frigo per mezz’ora prima di usare la pasta frolla alle mandorle.