A poche ore dall’arrivo del nuovo anno, molti italiani si apprestano a riunirsi intorno al tavolo e festeggiare il tanto atteso 2022.

Si conclude un anno difficile tra covid 19 e crisi economica, tra chiusure e ripartenze, tra tamponi e “prove” di normalità. Attualmente, la curva dei contagi sembra non volersi arrestare e questo condizionerà inevitabilmente anche la routine quotidiana dei prossimi mesi. Tuttavia, il desiderio di assaporare quella libertà strappata dal coronavirus ci spinge ad andare avanti e a sperare nell’anno che verrà.

Gli anni segnati dal covid 19 sono anche quelli dei famosi lockdown. Costretti a vivere tra le mura domestiche, gli italiani hanno scoperto e riscoperto hobby ormai perduti. Molti, infatti, si sono dedicati di più alla cucina. Muoversi abilmente tra i fornelli è un’arte e con amore e un pizzico di creatività i piatti che si possono realizzare sono davvero soddisfacenti.

Non serve essere uno chef per servire piatti semplici ma ricchi di gusto

Tantissime sono le ricette che richiedono pochi ingredienti e poco impegno. Ad esempio, bastano solo 5 minuti per una pasta frolla speciale perfetta per crostate e biscotti sempre friabili e profumatissimi. Una ricetta ideale da conservare e utilizzare per ogni occasione.

Tra i dolci tipici del periodo natalizio sicuramente troviamo pandori e panettoni. Non tutti sanno che possiamo accompagnarli con una crema favolosa pronta in soli 10 minuti.

Insomma, per portare in tavola pietanze succulente, talvolta, serve veramente poco.

Questa sera, mostreremo come realizzare una strepitosa torta al limone ai 12 cucchiai senza latte e burro pronta in 5 minuti per accogliere il 2022 con gusto e semplicità

Di seguito, tutto l’occorrente per 8 persone.

Ingredienti

a) 12 cucchiai di farina di farro;

b) 12 cucchiai di olio di semi di girasole;

c) 12 cucchiai di zucchero;

d) 12 cucchiai di acqua;

e) 1 limone;

f) 3 uova;

g) 1 bustina di lievito vanigliato.

h) 1 pizzico di sale

Procedimento

Lavare con cura il limone e poi tamponarlo con uno strofinaccio pulito. Con l’aiuto di un mixer tritarlo e lasciare da parte.

In una ciotola lavorare le uova con lo zucchero fino ad ottenere una consistenza spumosa. Versare a filo l’olio. Mescolare e aggiungere l’acqua ed il limone sminuzzato.

A questo punto, setacciare la farina e il lievito e aggiungerli poco alla volta all’impasto.

Infine, amalgamare tutti gli ingredienti con un cucchiaio e con movimenti circolari dal basso verso l’alto per evitare che il composto si sgonfi. In 5 minuti l’impasto è pronto.

Successivamente, prendere una tortiera e ricoprirla con carta da forno. Poi, versare l’impasto e infornare. Far cuocere a 180°C per circa 30 minuti. Ed ecco come portare in tavola una strepitosa torta al limone ai 12 cucchiai senza latte e burro pronta in 5 minuti per accogliere il 2022 con gusto e semplicità.