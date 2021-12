Le fredde e piovose serate invernali sono l’ideale per rimanere in casa, comodi e al caldo in compagnia delle nostre amate serie TV. Netflix, Amazon, Disney +, Sky e le tante piattaforme di streaming ci abituano mese dopo mese ad un carico importante di film e serie TV. L’offerta è in grado di soddisfare davvero tutti i gusti. Ne abbiamo già avuto un importante assaggio in questo autunno 2021 grazie all’ultima stagione di “Gomorra” trasmessa su Sky. Il periodo invernale arricchisce la nostra agenda di appuntamenti con le nuove serie TV, tra novità e lieti ritorni. Ovviamente, anno nuovo significa nuove interessanti prime visioni in arrivo. E il catalogo sulle diverse piattaforme è davvero ampio e variegato, spazia tra i tanti generi che accontentano un po’ tutti i gusti.

Gennaio ricco di novità e grandi ritorni con queste 5 serie TV Netflix da non lasciarci scappare

Netflix in particolare ci offre mese dopo mese una variegata scelta tra film inediti e serie TV. Anche durante l’anno nuovo, il popolare canale di streaming non sarà da meno. Ci attendono grosse e importanti novità già da gennaio. Tra nuove stagioni che segnano sul piccolo schermo piacevoli ritorni e produzioni assolutamente inedite.

Cominciamo questa breve rassegna con un prodotto nostrano in arrivo sabato 1° gennaio. È tutto pronto infatti per il debutto su Netflix della commedia “Incastrati”, che vedrà come protagonisti il duo comico Ficarra e Picone. Risate a crepapelle mescolate a un pizzico di crime italiano anni Novanta in una commedia a 6 puntate, scritta e diretta dai due attori siciliani.

Piacevoli ritorni

Come anticipato, sarà soprattutto un gennaio colmo di piacevoli ritorni.

Il 1° gennaio sarà disponibile la quarta stagione di “The Good Doctor”. Un atteso ritorno per la serie TV statunitense che narra le vicende del Dottor Murphy.

Dobbiamo aspettare, invece, la metà del mese ed esattamente il 14 gennaio per la terza stagione della commedia drammatica “After Life”.

Durante la seconda parte di gennaio, poi, ci saranno i graditi ritorni di “Ozark” e “Snowpiercer”. La quarta stagione della serie thriller “Ozark” sarà disponibile su Netflix il 21 gennaio con la parte 1.

La terza stagione di “Snowpiercer” sarà disponibile invece a partire dal 25 gennaio. Dunque presto torneremo a rivivere, in questa serie dispotica, la rivalsa dei protagonisti contro i soprusi del potere.

Pertanto, sarà un gennaio ricco di novità e grandi ritorni con queste 5 serie TV Netflix da non lasciarci scappare.

