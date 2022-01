Il periodo invernale è ormai entrato nel vivo, sciarpe e cappelli sono diventati i migliori alleati per affrontare il freddo.

Ancora per un paio di mesi, infatti, sarà necessario portare con sé questi accessori che ci permetteranno di tenere lontani i fastidiosi raffreddori.

Chi proprio non sopporta le sciarpe potrà optare per un copricapo molto in voga in questo periodo. Le influencer, specialmente nordiche, hanno fatto tornare di moda una sorta di passamontagna glamour da sfoggiare in tutte le occasioni.

In molte, però, ritengono che sia proprio la sciarpa, meglio se maxi, a regalare eleganza e un tocco sofisticato a qualsiasi look.

Le maxi sciarpe sia in tinta unita che multicolore o a scacchi saranno perfette per proteggere dal freddo non dimenticando l’eleganza.

Ci sono diversi modi per indossare la sciarpa che si differenzieranno a seconda della tipologia. Infatti, quelle classiche più corte e strette si indosseranno un modo diverso rispetto alle maxi sciarpe.

Non sbaglieremo a indossare così la maxi sciarpa in inverno per essere glamour anche a 60 e 70 anni

La sciarpa molto grande potrà essere indossata direttamente sul cappotto in modo da coprire sia le braccia che le spalle.

Si potrà chiudere in vita con una cintura lasciando i lembi inferiori cadere sul capospalla. Un trucco ottimo per far sembrare più alte tutte le donne, per questo molto consigliato per le più basse.

In alternativa se si possiede una sciarpa in lana in color cammello o nera sarà possibile indossarla semplicemente appoggiata sulla spalla.

Un modo sicuramente interessante ma all’apparenza scomodo di indossare questo accessorio. Per trattenere la sciarpa ed evitare che scivoli si potrà provare ad utilizzare una borsa a tracolla. In questo modo si riuscirà a fissarla al petto senza spille o ulteriori accessori.

Una sciarpa con stampa scozzese, poi, potrà essere piegata a metà e ripiegata fino a formare un triangolo.

In seguito incrociare le estremità che dovranno essere allacciate all’interno.

Per un look più sportivo si potrà procedere legando la sciarpa sulle spalle in stile “giovani marmotte”. Quindi, non sbaglieremo a indossare così la maxi sciarpa in inverno per essere glamour anche a 60 e 70 anni.

Dove comprare

Chi ama le maxi sciarpe potrà acquistarne in diversi materiali sia in negozi fisici che online.

Su Asos ci sono maxi sciarpe in vari colori, dal salvia al grigio a prezzi inferiori ai 20 euro. Su Zalando, invece, si troverà scontata la maxi sciarpa simile ad un poncho firmata rag & bone da 345 euro a 177 euro.