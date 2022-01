Il mese di gennaio è uno dei più freddi dell’anno e, per questo motivo, è importante cercare di proteggersi il più possibile.

Senza particolari riguardi, infatti, il gelo provocherà parecchi disturbi anche alla salute dei meno cagionevoli.

Oltre al vestirsi a strati il consiglio è quello di indossare sia la sciarpa che i guanti e il berretto. La sciarpa, che in molti non sopportano, è uno degli alleati migliori contro il freddo intenso. Potrà essere indossata in modi molto diversi tra loro, dai più classici ai più originali.

Il berretto, di solito, viene scelto in materiali come la lana perfetti per tenere al caldo testa e orecchie.

Tra le novità per questa stagione, tuttavia, ci sono dei berretti un po’ particolari che stanno spopolando tra le influencer su Instagram.

Sono soprattutto le ragazze nordiche a farsi portabandiera di questa nuova moda, tuttavia non apprezzata da tutti.

Si sta scrivendo della balaclava, un berretto simile ad un passamontagna di origine russa, specificamente delle zone di Crimea, che si è diffuso ovunque.

Basta sciarpa perché sta spopolando questo cappello perfetto per tenere al caldo collo e orecchie in inverno

Si tratta di un vero e proprio passamontagna che pur coprendo testa, collo e orecchie lascia scoperto il volto.

È stato proposto da diverse case di moda, sia quelle del lusso che quelle di fast fashion. Indossare uno di questi accessori permetterà di rimanere al caldo e, soprattutto, essere alla moda. Perfetta a qualsiasi età potrà essere scelta colorata, multicolore o tinta unita a seconda delle proprie preferenze.

Come per i cappellini anche nel caso della balaclava se ne potranno acquistare di più tipi da abbinare a diversi outfit.

Ci si renderà immediatamente conto che basterà questo accessorio per rendere meraviglioso qualsiasi outfit.

La balaclava potrà essere acquistata sia in negozio che su siti di ecommerce come Zalando o Amazon.

Su Zalando ce ne sono di diverse tipologie e prezzi, da circa 20 euro a 60 e più euro. Ce ne saranno sia adatti agli uomini che alle donne.

Per chi ha un budget più elevato ci saranno i passamontagna firmati Mio Mio e Tod’s. Sul sito MyTheresa ce ne sono firmati The Row a 650 euro o in cachemire a 150 euro.

