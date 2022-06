Chi immagina la propria vacanza ideale, spesso sogna una spiaggia dai granelli finissimi e dorati, bagnata da acque limpidissime e trasparenti in cui tuffarsi.

Tale scenario sembrerebbe veramente solo quello di un’irrealizzabile fantasia ad occhi aperti, ma spesso è una solida realtà, a maggior o minor portata economica.

Se i preventivi per un’eventuale vacanza alle Maldive o alle Hawaai farebbero rabbrividire i nostri conti in banca, non c’è comunque da disperare.

La nostra amata penisola offre paesaggi da cartolina ugualmente mozzafiato, ma lontani dai soliti circuiti turistici e potenzialmente a minor prezzo.

E anche quando la voglia di evadere i confini nazionali rimane forte, Spagna, Grecia, Francia o Croazia risultano mete particolarmente ambite e apprezzabili.

Lo dimostrano senza troppi giri di parole queste spiagge tra le più belle in Europa che non sarebbero solo soffici, pulite, bianche e finissime.

Mare cristallino e dalle sfumature che spaziano dal verde smeraldo al blu cielo, fino al turchese, bagnano questi splendidi litorali, scopriamoli insieme.

Cominciamo il nostro tour da alcune eccellenze italiane, tra cui spicca la Baia delle Zagare a Vieste, nel cuore del Gargano.

Qui il bianco non domina solo la spiaggia, ma anche le iconiche falesie rocciose a strapiombo sul mare, che salutano gli altrettanto suggestivi faraglioni.

È invece più nascosta l’incantevole spiaggia di Cala Goloritze, nel Golfo di Orosei, in Sardegna: qui si arriva in barca o attraverso un percorso trekking.

Ma il panorama che si presenta agli occhi vale tutto il prezzo del viaggio.

Non sarebbero solo soffici, pulite, bianche e finissime ma anche bagnate da mare cristallino queste spiagge europee da sogno

Pur abbandonando i confini italiani, spostiamoci poco distanti, in Corsica e più precisamente sulla spiaggia di Santa Giulia, tra le più belle della Regione.

Ad incorniciare la spiaggia fine e le acque limpidissime troviamo profumati alberi di pino, che regalano ombra e riparo dall’afa estiva.

Altra baia preziosissima che si affaccia sulla Costa Azzurra e lontana da occhi indiscreti è Calanque d’En Vau, non lontana da Marsiglia.

Ancora una volta protagoniste sono le falesie, ma anche i ciottoli bianchissimi della spiaggia e le acque meravigliosamente azzurre del mare.

Spostandoci poi sul versante opposto e andando quindi verso la Grecia, impossibile non innamorarsi della spiaggia di Agios Konstantinos, sull’isola di Astypalea.

Questa fa parte del Dodecanneso ed è anche conosciuta come “isola farfalla” per l’omonima forma che la contraddistingue.

Lontana dalle solite rotte turistiche, si pregia di caratteristici vicoli con casette bianche, ma anche di atipici mulini e di un castello veneziano.

