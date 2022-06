Questa italianissima spiaggia rosa corallo è amata dai registi e non è l’unica perla color quarzo del Mediterraneo

Il ponte del 2 giugno in corso avrà certamente consentito a molti di noi un primo assaggio di mare e vita da spiaggia.

C’è chi ha scelto i litorali più vicini, considerando la breve durata della vacanza, e chi invece ha optato per una meta più distante.

Qualunque sia stata la nostra scelta, il primo bagno di stagione non avrà fatto altro che incentivare la voglia di mare e paesaggi da cartolina.

In Sardegna come in Sicilia, ma anche in Liguria o nel Lazio, non mancano angoli di paradiso che ricordano le spiagge caraibiche, bianche e finissime.

Altrettanto suggestive, comunque, sono naturalmente anche le spiagge di sabbia rosa, romantiche e incantevoli.

Un esempio abbastanza rinomato è la meravigliosa spiaggia rosa dell’Isola di Budelli, in Sardegna, parte integrante dell’Arcipelago della Maddalena.

Questa italianissima spiaggia rosa corallo è amata dai registi, tanto che il celebre Antonioni qui girò alcune scene di Deserto Rosso.

Del resto si tratta di una spiaggia unica nel suo genere in quanto è caratterizzata da frammenti di corallo, gusci di molluschi e conchiglie.

In particolare, la peculiarità del colore rosa è dovuta proprio a un microorganismo presente nelle conchiglie, successivamente sminuzzate e portate a riva dalla onde del mare.

Proprio perché è così inimitabile, quest’area è protetta e vige pertanto il divieto di accesso o balneazione.

È tuttavia possibile ammirarla in tutta la sua struggente bellezza attraversando una passerella panoramica nelle vicinanze.

Uno scenario ugualmente spettacolare è offerto poi dalla spiaggia di Elafonissi, non a caso soprannominata “la perla di Creta”.

Come è facile intuire ci troviamo in Grecia, dunque poco distanti dall’Italia, in un paesaggio che mescola natura incontaminata e colori pastello.

La spiaggia citata, in particolare, si presenta come una distesa di sabbia bianca con sfumature rosa ed è in parte libera e in parte attrezzata.

Chiudiamo, infine, con un altro paradiso a pochi passi dall’Italia, ma collocato sul versante opposto, in Spagna, e più precisamente a Formentera.

L’isola nota soprattutto per la movida nasconde, infatti, un inestimabile angolo di disarmante bellezza: la spiaggia di Ses Illetes.

Acque limpide e cristalline color turchese si infrangono dolcemente sulla spiaggia corallina, pezzo forte del Parco Naturale di Ses Salines.

