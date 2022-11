Non sarebbe sopravalutato il sapone utile per i buchi sul viso che è un rimedio straordinario

Avere dei buchi sul viso sarebbe la conseguenza di una produzione insufficiente di collagene e di una forte infiammazione cutanea. Il collagene è l’elemento che sostiene la pelle e quello che interviene quando c’è una ferita da cicatrizzare. Quando togliamo un punto nero è possibile che rimanga il buco perché la pelle non è in grado di rigenerare gli strati lesionati.

I rimedi con cui si potrebbe provare a ripararla sono diversi, alcuni invasivi altri naturali. Maggiore è la gravità del problema e più deciso sarà l’intervento da porre in atto. Si andrà quindi dalla prevenzione tramite prodotti e devices, a interventi con crioterapia, laserterapia, peeling chimici o iniezioni.

Lenire le sofferenze della pelle

Per molte persone, quando il problema è grave, un rimedio naturale potrebbe non bastare. Dipende dalle esperienze personali. I consigli cambiano a seconda dei risultati ottenuti. Non sarebbe sopravalutato il sapone allo zolfo che invece si è rivelato utile per eliminare le impurità ma anche per cicatrizzare le ferite.

Bisogna ricordare che lo zolfo è un elemento chimico indispensabile per il tessuto connettivo. Le proprietà lenitive sono state dimostrate e in più avrebbe qualità astringenti e antisettiche. Nel momento in cui c’è una produzione eccessiva di sebo, lo zolfo aiuterebbe a ristabilire l’equilibrio nell’epidermide. Ma dovremmo fare attenzione. Utile per pelli miste, seborroiche e per le infezioni, sarebbe meno efficace sulle pelli grasse per cui il sapone di Aleppo è più indicato.

Come eliminare i solchi lasciati dai brufoli

Oltre ai rimedi naturali anche gli acidi vengono spesso utilizzati per chiudere i buchi lasciati dall’acne. L’acido salicilico viene impiegato per effettuare il peeling chimico, un trattamento esfoliante che rimuove le cellule morte unendo gli strati cutanei bucati dall’acne. L’acido ialuronico è contenuto nelle creme con cui si curano le lesioni e le cicatrici prodotte dai brufoli. Le cicatrici già formate potrebbero essere trattate con le punture di acido ialuronico che migliorerebbe l’aspetto della pelle ridando elasticità.

In tutto il Pianeta, il giro d’affari riguardanti creme e altri rimedi per la cura della pelle sta raggiungendo somme incredibili. I social sono pieni di video e promozioni riguardanti prodotti per la cura della pelle e persino di apparecchi ultra tecnologici che hanno sempre maggiori funzionalità. L’utilizzo casalingo è ormai diventato semplice e diffuso.

Non sarebbe sopravalutato il sapone naturale per la nostra pelle

Ma quali sarebbero i fattori che incidono maggiormente sulla salute della pelle? Stile di vita, fumo, alcolici, alimentazione non equilibrata e raggi solari sarebbero quelli che colpiscono con più frequenza. Ma anche smog e agenti inquinanti. Quando consumiamo alimenti con alto indice glicemico, acne, irritazioni e infiammazioni sarebbero una conseguenza. Se queste situazioni sono già presenti, ansia e stress potrebbero peggiorarli.

Oltre al sapone allo zolfo, altri rimedi naturali utili sarebbero burro di Karité, olio di argan, olio di germe di grano. Bere molta acqua e tante tisane rilassanti e utilizzare le creme che contengono questi prodotti naturali potrebbe prevenire o curare anche le situazioni più complicate.