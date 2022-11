Come usare correttamente le fruste della planetaria più una ricetta per impastare la pizza a casa

Nella maggior parte delle cucine moderne ripiani vari ospitano diversi tipi di elettrodomestici. Un tempo avere in casa una lavatrice o un frigorifero era già un lusso. Adesso nella preparazione di piatti e bevande usiamo quotidianamente oggetti solo pochi anni fa inimmaginabili. Alcuni ci fanno risparmiare tempo e fatica, altri ci fanno operare con sicurezza senza il rischio di sporcarci o tagliarci le dita.

Tra tanti elettrodomestici che in molti hanno a casa o desidererebbero acquistare c’è la planetaria. Utilissima e capiente, serve soprattutto quando ospitiamo molte persone, ma ci sono anche modelli più ridotti.

Come usare correttamente le fruste della planetaria e altri accorgimenti da adottare

Usare qualsiasi congegno, sia elettrico che elettronico, comporta un minimo di preparazione. Di solito si leggono le istruzioni o ci si consulta con gli amici. Per quanto riguarda la planetaria, sarebbe utile prima di inserire gli ingredienti riscaldarla con dei giri a vuoto. Per quanto riguarda poi l’introduzione di polveri o liquidi, faremo attenzione a farlo spegnendo la macchina. In generale, iniziamo con una velocità bassa e poi aumentiamola, in modo da amalgamare gradualmente il composto evitando schizzi.

Ogni planetaria ha dei ganci o fruste. La loro forma è diversa perché servirebbero a varie preparazioni. Se vogliamo preparare la pasta frolla per crostate e biscotti oppure la pasta choux per i bignè il gancio a foglia o a K sarebbe quello più adatto. Gli impasti con burro e farina, infatti, si amalgamano meglio con questo accessorio.

Forse vogliamo preparare un pan di Spagna, farcirlo con la crema e decorarlo con la panna. In questo caso useremo la frusta a filo, che sarebbe adatto soprattutto per i liquidi da montare.

Quale frusta usare per impastare pane e pizza

Per ottenere buoni impasti lievitati si dovrebbe usare il gancio a spirale. La planetaria permetterebbe una lavorazione lunga e dalla resa soddisfacente. Inoltre, eviteremo di sporcarci le mani e risparmieremo tempo.

Per provare a preparare la pizza a casa potremmo impastare:

500 g di farina 00;

330 ml di acqua;

5 g di lievito di birra;

un cucchiaio di olio d’oliva;

sale.

Facciamo intiepidire l’acqua e sciogliamoci dentro il lievito. Mettiamo nella planetaria la farina e azioniamo alla minima velocità. Aggiungiamo il liquido poco alla volta. Dopo che la farina avrà assorbito l’acqua, versiamo un cucchiaio di olio extravergine d’oliva e un pizzico di sale. Lasciamo lavorare per circa 20 minuti, o finché l’impasto sarà elastico e si staccherà facilmente. Togliamolo, facciamolo lievitare coperto per 3 ore. Lavoriamo la pasta della pizza e formiamo due panetti. Dopo un’ora li stenderemo su una teglia e condiremo a piacere. Cuociamo le pizze nel forno di casa alla massima temperatura per una decina di minuti.

Come lavarla

Dopo aver appreso come usare correttamente le fruste della planetaria e aver provato qualche ricetta, passiamo alla pulizia. Nella ciotola del nostro apparecchio potremmo inserire un po’ di acqua calda soltanto o con un po’ di aceto. Azioniamo le fruste alla minima velocità, spegniamo e poi passiamo una spugna morbida. Le fruste si possono lavare a mano con del detersivo per i piatti. Seguiamo, comunque, le istruzioni di lavaggio e mettiamo in lavastoviglie solo ciò che è eventualmente indicato. Per l’esterno basterà passare un panno umido. Asciugheremo poi tutto per bene prima del montaggio.