10 modi per sfruttare le proprietà dell’alloro, gli ultimi 4 sono i migliori

Ci sono delle erbe che possiedono tanti benefici e che possono essere utilizzate in molti modi differenti. L’alloro è una di queste. Ha proprietà astringenti, diuretiche e stimolanti dell’appetito e le tisane permetterebbero di trasmettere all’organismo una sensazione di benessere generalizzata. Per alcuni sarebbe tossica, ma non come elemento aromatizzante. Le uniche vere controindicazioni riguarderebbero i casi di allergia.

L’alloro ci permette di tenere lontane le tarme. Sistemare alcune foglie nei cassetti insieme agli indumenti garantirebbe un buon odore ogni volta che prendiamo un capo da indossare. Se ci stiamo preparando per uscire, prima di indossare il nostro capo profumato, ridiamo lucentezza ai riflessi dei nostri capelli. Facciamo bollire un pentolino di acqua e mettiamoci qualche foglia di questa erba prodigiosa. Quando il decotto sarò freddo, facciamo un risciacquo e manteniamo in posa per qualche ora. Il risultato sarà spettacolare.

Tra la cura del corpo e quella della casa

Tra i 10 modi per sfruttare le proprietà di questa erba, quello per preparare il sapone può darci soddisfazioni che non immaginiamo. Insieme all’olio d’oliva, l’olio di alloro ci sarà utile per preparare il sapone d’Aleppo. Si tratta di un prodotto di bellezza la cui ricetta arriva dalla Siria. È utile per detergere e curare la pelle secca o rovinata. Dermatiti, macchie e acne potrebbero essere combattute ottimamente con un impiego prolungato nel tempo. Ma non solo la pelle godrebbe dei benefici di queste foglie. L’alloro, infatti, elimina la cute oleosa e la forfora. Facciamo bollire alcune foglie nell’acqua e laviamo testa o capelli senza utilizzare lo shampoo. In pochi giorni la forfora comincerà a scomparire.

In casa le foglie di alloro servono per tenere lontani insetti e muffe. Se abbiamo paura delle farfalline dopo aver aperto la confezione di farina, sistemiamola in un contenitore ermetico e mettiamo alcune foglie di alloro vicine. Le farfalline si terranno alla larga. Anche quando riponiamo gli abiti invernali, i cuscini o i tappetti, le foglie di alloro ci aiutano a tenere lontane le muffe. Mettiamo le foglie dentro i contenitori, aggiungiamo fiori di garofano e oli essenziali. L’odore di chiuso sparirà per sempre.

10 modi per sfruttare le proprietà delle erbe antiche

L’alloro è una delle erbe più famose nel campo dell’aromaterapia. Questo rimedio sarebbe fantastico per combattere nervosismo, stati d’ansia e apatia. Dovremmo bruciare alcune foglie dentro diversi contenitori da sistemare per casa. L’aroma dolce e speziato calmerà la mente e ci darà una sensazione di benessere. Meno ansia e stress quindi, ma anche le vie respiratorie verranno liberate facilmente. Le proprietà antiossidanti e l’eugenolo sono in grado di difendere il nostro sistema respiratorio e immunitario sia tramite infuso che suffumigio.

In caso di tosse e raffreddore, ora che arriva l’inverno, invece di utilizzare le creme odorose, ricorriamo all’olio di alloro. Massaggiamo petto, gambe e schiena e sentiremo contratture e dolori muscolari alleggerirsi dopo poco tempo. Se lo stato influenzale ci ha portato mal di stomaco, 4 foglie di alloro in infusione per 10 minuti calmeranno i dolori e ci faranno digerire senza problemi.