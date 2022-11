Se potessero verrebbero alle mani, Kate e Meghan nemiche per sempre, tutta colpa di quel secco no

Non è semplice capire come interpretare al meglio la proposta di Meghan alla cognatina reale. Sulle prime verrebbe da chiedersi se l’attrice americana “ci fa o ci è”. Perché la moglie di Harry sa bene che a Kate piace molto il trono e da tempo lo attende per suo marito William. Si dice infatti che Kate dia continui suggerimenti tattici al maritino affinché possa diventare amato dal popolo britannico. Un po’ come faceva Diana. E invece Meghan, secondo i bene informati, rivolge una domanda a Kate che potrebbe avere il sapore della provocazione. Oppure, chissà, magari Meghan davvero “vive e pensa da un altro Pianeta” e potrebbe aver peccato d’ingenuità. Ipotesi francamente molto remota. Fatto sta che Kate si irrita e di brutto.

La domanda della discordia che incide su quel rapporto già logoro

A dire che se potessero verrebbero alle mani, non ci pare di esagerare. Immaginiamo già i rispettivi volti. Lieto e gaio quello dell’americana che ambisce a scalare il mondo della politica; con i denti stretti quello della moglie di William. Il quesito che segna un ulteriore spartiacque tra le due, riguarderebbe l’invito rivolto alla Duchessa di Sussex, che già ha i nervi tesi per mille motivi. Non ultimo l’intenzione di Carlo (non ancora ufficiale) di togliere il titolo alla nuora. Nello specifico, la donna d’oltreoceano avrebbe chiesto a Kate di partecipare alla realizzazione di uno dei suoi podcast per spiegare al pubblico le difficoltà di una donna senza sangue blu a Corte. La risposta pare sia stato un “no” netto, con tanto di irritazione e ira, al punto da lasciare impietrita la cognatina.

Se potessero verrebbero alle mani ma e le parole e lo sguardo valgono più di mille aggressioni

Forse Meghan poteva evitare. O forse, ingenuamente (?), voleva tentare un punto di contatto con la fredda Kate, che dall’episodio delle calze di Charlotte per il matrimonio di Harry, ha il dente avvelenato. E quando pure capita di scambiare qualche battuta furtiva, a quanto pare, la precaria relazione precipita ancor di più.

Le ultimissime sulla vita di Kate riferiscono di una presunta gravidanza. Per giunta gemellare. E non è la prima volta che circola tale voce, non ufficializzata ancora dai diretti interessati. Certamente, ultimamente il trucco e parrucco tradisce la sua immagine e appare visibilmente stanca e con qualche chilo in meno. Che sia frutto di nausea gravidica (presunta) o degli impegni, non è dato saperlo.

Certo è che l’invito di Meghan, abbastanza discutibile, capita in un brutto periodo. E se si pensa al carattere di Kate, che adora la vita sopra le righe, pare anche inappropriato. Fatto sta che con quest’ultima battuta, Kate sbatte di nuovo la porta in faccia a Meghan, tanto che se potessero verrebbero alle mani. E, si sa, a litigare ci vuol poco ma a ricucire una relazione a volte non basta una vita. La sensazione è che il quartetto dei figli e nuore di Carlo è sempre più diviso. Due prediletti verso due bischeri da domare.