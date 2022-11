Le tecniche di cottura che pochi si aspettano per cucinare evitando ansia e stress

Molti esperti di rimedi contro lo stress e l’ansia hanno inserito il cucinare tra le attività curative affiancandola alle attività olistiche, a yoga e meditazione o allo sport.

Un potente antistress che potrebbe permetterci di seguire il nostro regime alimentare con attenzione e stare meglio. Il report annuale di Food Trend per il 2022 lo ha confermato, la cucina casalinga si muoverà verso sostenibilità e salute a 360 gradi.

Una dei modi più efficienti per cucinare i cibi che hanno la qualità più alta sarebbe quello di lessarli. Senza far arrivare l’acqua all’ebollizione sistemiamo verdure, ortaggi o patate ed evitiamo di coprire con il coperchio. Schiumiamo con la schiumarola dopo qualche minuto e controlliamo la cottura infilzando gli alimenti con la forchetta. Quindi, estraiamoli quando raggiungono la giusta consistenza.

Il problema del tempo

Le tecniche di cottura più sane e i trucchi della nonna ci fanno ottenere ottimi risultati. Per esempio, è importante sapere che gli ortaggi che crescono sotto la terra andrebbero lessati con acqua fredda mentre quelli che crescono in superficie andrebbero lessati con acqua calda.

Patate, carote e rape sono solide e per ammorbidirsi hanno bisogno di più tempo. Spinaci, fagiolini e zucchine sono tenere e hanno bisogno di poco tempo.

Asparagi, bietole e cavolini lessano in 10 minuti, porri e rape in 15 minuti. Per patate, finocchi, e zucche occorrono 30 minuti mentre per carote e sedano rapa sono necessari 60 minuti. Con poca acqua manteniamo il gusto degli alimenti, con molta acqua otteniamo cibi più teneri. Lessare le verdure ci permette di conservarle per qualche giorno e di riutilizzarle per arricchire altre ricette.

Conservare vitamine e nutrienti

Tra le tecniche di cottura che ci permettono di limitare la perdita delle vitamine e dei sali minerali quella a vapore in pentola a pressione è una delle più efficienti. Molti pensano che la pentola a pressione disperda le proprietà benefiche delle verdure o degli ortaggi. Ma non è così. Ridurre i tempi in cui il cibo sta al caldo preserva le vitamine termolabili. I cibi, inoltre,eviterebbero di stare in immersione, mantenendo intatte le molecole idrosolubili.

Possiamo effettuare più cotture ma prima dovremmo sbollentare l’alimento. Facendo bollire l’acqua con l’aggiunta di sale immergiamo verdura e ortaggi dopo averli mondati e immersi nell’acqua ghiacciata. Quindi, teniamo la cottura per non più di 3 minuti. Questa sarebbe la tecnica corretta.

Le tecniche di cottura e la diossina

La diossina non penetra le verdure ma rimane in superficie. La possiamo eliminare anche senza disinfettanti, il lavaggio deve essere approfondito e fatto con attenzione.

Pulire bene il cibo, metterlo in ghiaccio e cuocerlo lo rende più facile da digerire. Se vogliamo passarlo in padella, facciamolo per pochi minuti in modo da preservare vitamine e altri elementi fondamentali. Appropriamoci della tecnica della cottura a vapore anche senza la pentola a pressione. Tipica dell’oriente, questa sarebbe una tecnica valida per aiutarci ad avere una dieta equilibrata e nutriente.