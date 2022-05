Ogni estate ci ritroviamo a dover eleggere i tormentoni musicali oppure il modello di borsa più gettonato. Abbiamo già segnalato come stia già spopolando a Hollywood, su Instagram e Tik Tok la borsa con la catenella. In questo articolo invece, andremo a conoscere quale sarà la fantasia e la stampa che farà furore per la prossima estate.

Non saranno i top a fiori e nemmeno i pantaloni tinta unita, la moda per l’estate che rimbalza sui social prevede fantasie con fragole e frutta e non solo

La tendenza che si registra per la prossima stagione incorona due tipi di stampa per quanto riguarda la moda donna. Il primo è davvero fresco e giovane ossia la stampa con il motivo a frutta. Da quando Chiara Ferragni in gita sul Lago di Como ha indossato un top con la fantasia a fragole su stoffa sfondo azzurro, sono tutti pazzi per la frutta. Il motivo a frutta probabilmente diventerà la moda dell’estate. Immaginiamolo ad esempio con questo outfit: una camicetta bianca con maniche a farfalla e un pantalone con fantasia “tuttifrutti”. In alternativa potremmo abbinare un pareo coloratissimo con stampa a ciliegie con una un costume rosso con volant anni Cinquanta. Da rispolverare anche gli accessori come gli orecchini a forma di frutta che andavano di moda il ventennio scorso.

La stampa a righe

Altra fantasia che terrà banco quest’estate sarà sicuramente la stampa a righe. Molte riviste di moda hanno decretato il motivo a righe come il must have della prossima stagione. Da un punto di vista dell’estetica, le righe, rigorosamente verticali, sono una stampa strategica. Come noto la riga verticale sfila soprattutto se della giusta dimensione: non troppo sottile e non troppo spessa. Le righe svolgono anche un’altra funzione molto vantaggiosa per la silhouette soprattutto se indossate con un pantalone palazzo. L’effetto ottico di un capo a righe verticali è quello di far sembrare la persona più alta. La verticalità contrasta la zona fianchi pronunciata. Se ad esempio, volessimo indossare un abito chemisier, che sarà di estrema attualità nella prossima stagione, la stampa a righe creerà un connubio perfetto. Non saranno i top a fiori e nemmeno i pantaloni a pois, divertiamoci con motivi a righe stampe “tuttifrutti”.

