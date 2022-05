La carenza di occupazione in Italia, ormai, è una sorta di costante. Al punto che il Governo ha ampliato il potere dell’indennità di disoccupazione che prevede assegno mensile fino a 1.360 euro. Proprio la difficoltà di trovare nuove occupazioni dopo il licenziamento spinge moltissimi lavoratori verso la strada del pensionamento. Anche se non sempre andare in pensione qualche anno prima conviene a tutti.

Trovare un lavoro è sempre molto complicato, soprattutto se oltre allo stipendio si cercano anche benefit aziendali.- Difficile ma non impossibile visto che anche in Italia operano società americane alla ricerca di nuove personale. E non sempre è necessario avere esperienza pregressa visto che vengono offerte possibilità anche ai giovani con stage formativi. 3 pasti al giorno e trasporti gratuiti oltre ad altri numerosi benefit per chi sceglie di lavorare in Google. Che ricerca diverse figure professionali proprio in Italia e precisamente a Roma e Milano.

Un’occasione conveniente e per niente scontata

La società americana ricerca personale per le sue sedi di Roma e Milano. Le opportunità sono offerte sia a figure senior che junior ma anche a giovani senza esperienza grazie agli stage e tirocini formativi. Le posizione aperte sono molteplici e vanno dall’amministrazione alle vendite, dal marketing alla user experience.

L’azienda di Mountain View offre stipendi profumatissimi che arrivano fino a 202.000 dollari l’anno per i Software Engineer. Per coloro che si occupano anche dell’aggiornamento dei programmi e lo svolgimento dei test a livello informatico la paga attiva fino a 165.000 euro l’anno. Ma Google, così come altre aziende della Mountain View, coccola i suoi dipendenti con molti Bonus e benefit.

3 pasti al giorno e trasporti gratuiti oltre a relax e divertimento se si lavora per questa multinazionale con stipendi da capogiro

I benefit sono riconosciuti anche in base all’impegno del dipendente e possono riguardare i pasti, il congedo parentale, il relax ed il divertimento. Ma anche il trasporto e l’assistenza alle famiglie in caso di decesso del dipendente.

La mensa aziendale offre ai lavoratori pasti gourmet. 3 pasti al giorno gratuiti oltre a bar e food truck a disposizione dei lavoratori. Per recarsi, poi, in azienda, viene offerto ai dipendenti un servizio di bus navetta che è dotato anche di connessione Wi Fi. Ma non solo lavoro per i dipendenti super coccolati dell’azienda visto che sono previste apposite aree in cui rilassarsi. Ma anche massaggi gratuiti e volendo lezioni di musica. È possibile, poi, portare in ufficio anche il proprio cane. Questo per garantire ai dipendenti il massimo comfort.

Ma non è tutto. In caso di decesso del dipendente Google si prende carico anche della famiglia offrendo al coniuge la metà dello stipendio. A cui si aggiungono 1.000 dollari al mese per gli orfani a carico. Un lavoro con condizioni che difficilmente in Italia vengono offerte. E sicuramente da cogliere al volo.

