Le feste sono passate e alcuni di noi hanno bisogno di riprendersi dai festeggiamenti. Un bel viaggetto è quel che ci vuole ma molti di noi non vogliono andare all’estero per le restrizioni dovute alla pandemia. Non dobbiamo disperare, perché nel nostro Paese si trovano alcuni tra i luoghi più suggestivi che esistano al Mondo.

Vicino dove abitiamo, anche nelle grandi città si trovano posti da favola in cui possiamo passare un weekend di relax e benessere. Oggi vedremo appunto tre località low cost da raggiungere nel weekend dalle principali città italiane.

La fuga perfetta a due passi da casa

Oggi parleremo di tre località da raggiungere in poche ore da Torino, Roma e Milano. Si tratta di posti poco frequentati durante la stagione invernale che però hanno moltissimo da offrire. Essendo bassa stagione in questo periodo si possono trovare soluzioni davvero economiche che ci permettono di organizzare una gita senza spendere un occhio della testa.

La prima destinazione di cui parliamo è raggiungibile in un’ora di auto da Torino e si trova in provincia di Cuneo. Stiamo parlando di Saluzzo e della valle del Monviso, la splendida montagna da cui nasce il Po. Questa zona offre gastronomia deliziosa, vini delicati e paesaggi da favola. Le montagne innevate e l’atmosfera pittoresca renderanno indimenticabile la fuga dalla città. In zona troviamo attrazioni come il Castello della Manta e la sorgente del Po, da non perdere.

Se invece partiamo da Milano, possiamo raggiungere in poche ore di macchina le Cinque Terre e il Mar Ligure. Questa zona in inverno è poco affollata e offre panorami mozzafiato e tramonti incredibili. Chi ama il mare d’inverno, il pesce e il clima temperato non può perdersi un pomeriggio o un weekend in una delle Cinque terre, tra passeggiate, specialità di pesce e tramonti romantici.

Ecco tre località low cost da raggiungere nel weekend dalle principali città italiane

Se invece viviamo nella zona di Roma, non possiamo perderci in questo periodo la zona della Tuscia e di Viterbo. Questa zona è particolarmente celebre per i paesaggi naturali mozzafiato e le attrazioni turistiche come il Parco dei Mostri di Bomarzo e la Civita di Bagnoregio.

In questa regione si possono trovare le antichità etrusche, diverse terme all’aperto e passeggiate suggestive. A pochi minuti da Roma abbiamo questa zona perfetta per un weekend romantico o assieme a tutta la famiglia.

