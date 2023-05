Ecco i pantaloni estivi perfetti per nascondere le cosce grosse con stile che piacciono anche a Dua Lipa

Con l’arrivo dell’estate ti senti a disagio scoprire le gambe per via di cellulite o perché non sono snelle e toniche? Non lasciarti sfuggire questo modello di pantaloni.

Quando cominciano i primi caldi, decidere cosa indossare è più difficile di quanto possa sembrare.

Del resto, se le temperature sono roventi, non c’è altra soluzione se non quella di indossare capi corti e leggeri.

Ma è proprio qui che cominciano le paranoie: i pantaloni corti scoprono le gambe abbondanti e l’eventuale cellulite mentre la canotta mostra le braccia flaccide.

Tutti questi elementi non fanno che minacciare la nostra autostima, con l’ulteriore conseguenza che appunto non sappiamo come vestirci.

In ogni caso, la moda si dimostra spesso molto vicina ai vari tipi di fisico, proponendo soluzioni pratiche e chic al tempo stesso.

Ad esempio, ecco i pantaloni estivi perfetti per nascondere le cosce grosse che hanno fatto impazzire anche le modelle più pagate.

Diverse le celebrità paparazzate con il nuovo must di stagione: le sorelle Gigi e Bella Hadid, la pop star Dua Lipa e l’influencer Hailey Bieber.

Ma qual è il modello di pantaloni che le ha conquistate?

La nuova tendenza per la prossima stagione: i jorts

Il pezzo chiave della prossima estate sono i bermuda di jeans, che nel gergo del fashion sono stati ribattezzati jorts.

Il loro primo punto di forza è la lunghezza midi, che va appunto a nascondere eventuali imperfezioni ed eccessi di adipe nella zona delle cosce.

Un altro valore aggiunto di questi pantaloni riguarda il prezzo: nonostante siano alla moda, sono davvero economici.

Puoi confezionarli anche personalmente, semplicemente tagliando un vecchio paio di jeans e lasciando l’effetto sfrangiato per dare un tocco di stile in più.

Basta stendere il pantalone sul fianco, controllando che sia allineato e tracciare una riga con un gessetto, aiutandoti con un metro da sarta.

In ogni caso, non preoccuparti se il taglio non è preciso e sartoriale: farà sembrare i tuoi jorts ancora più originali.

Ecco i pantaloni estivi perfetti per nascondere le cosce grosse: scopri come abbinarli

Aggiungiamo inoltre che i jorts sono anche versatili perché si prestano sia al look casual da giorno che a quello più chic per la sera.

Sposano tantissimi tipi diversi di scarpe: anfibi, scarponcini chunky e stivali texani, ma anche mocassini, sandali e tacco alto.

Per quanto invece riguarda il sopra, puoi abbinarli sia a giacche di pelle o jeans che a cardigan o blazer.

E sono perfetti anche per costruire un look da ufficio sbarazzino ma formale al tempo stesso.

Indossali assieme a una camicia dal taglio maschile o ad una t-shirt bianca assolutamente basic, accompagnata da una giacca oversize.

E per dare il giusto tocco di eleganza all’outfit, ti basterà completarlo scegliendo delle mules con il tacco.

In alternativa, abbina i jorts alla classica camicia bianca e ad un paio di camperos scuri impreziositi da cuciture ricamate.

Se invece preferisci un outfit casual per l’estate in città o in vacanza, accosta i jorts ad una t-shirt e a un paio di sneakers.