Non sai cosa indossare a un matrimonio? Come vestirti te lo dice Enzo Miccio: con i suoi consigli sarai stupenda anche a 50 anni

Sta per iniziare la stagione dei matrimoni. Generalmente, i mesi in cui ci si sposa vanno da maggio a settembre. Purtroppo, non è così semplice scegliere l’outfit giusto e proprio per questo motivo oggi sveliamo i trucchi dell’esperto Enzo Miccio. Se anche tu dovrai partecipare a una cerimonia nuziale nei prossimi mesi e non sai da dove iniziare per scegliere l’outfit, continua a leggere.

Negli ultimi anni è considerato il punto di riferimento per spose e invitati. Stiamo parlando di Enzo Miccio, stilista e conduttore televisivo campano, nonché uno dei più grandi wedding planner. Ha anche condotto e partecipato a Pechino Express e presentato programmi tv tra i quali Ma come ti vesti? e Abito da Sposa Cercasi.

Ogni donna vorrebbe avere i suoi consigli di stile, soprattutto in fatto di abiti da cerimonia. Non è un caso, infatti, se celebrities come Elettra Lamborghini e Filippa Lagerback hanno chiesto il suo aiuto per curare ogni più piccolo dettaglio. Ecco perché oggi sveleremo i suoi segreti per fare un figurone al matrimonio, sia esso il tuo o quello di una coppia di amici.

Non sai cosa indossare per una cerimonia nuziale? Ecco i 5 errori da non commettere mai!

Secondo il galateo, a un matrimonio si devono evitare 3 colori in particolare, che tu sia la sposa o un’invitata: nero, bianco e rosso. Il nero è associato al lutto e dunque inappropriato per un giorno di festa. Il rosso è fuori luogo per una cerimonia religiosa, mentre il bianco ruberebbe la scena alla sposa.

Un altro errore da evitare è esagerare. Mai strafare e cercare di essere a tutti i costi appariscenti. I protagonisti sono e devono rimanere gli sposi. Pertanto, limita l’uso di paillettes, fantasie animalier, minigonne e scollature vertiginose che potrebbero apparire di cattivo gusto.

Infine, ricordati che sei ad una cerimonia e che quindi è importante rispettare il dress code. Sono banditi pertanto abiti casual come jeans e scarpe da ginnastica: è utile essere comodi, ma non esagerare!

Come mi vesto se sono invitata?

Innanzitutto, per non sbagliare cerca di rispettare la stagione in cui si svolge la cerimonia. Scegli un abito che ti faccia sentire a tuo agio con le temperature del periodo.

Se la cerimonia è al mattino, opta per colori pastello come cipria, celeste, verde salvia, malva e grigio polvere. Via libera alle stampe a fantasia purché siano eleganti.

La lunghezza dell’abito non deve essere né troppo sopra il ginocchio, né toccare terra. Se il vestito è scollato il bon ton prevede un coprispalle.

Se il matrimonio si svolge nel pomeriggio, puoi osare con colori più strong come l’ottanio, il blu navy e anche il bordeaux. Impreziosisci l’outfit con accessori non troppo vistosi.

Di sera potrai indossare un abito lungo, oppure da cocktail, ma via libera anche a un tailleur elegante.

Per essere elegante ed impeccabile anche a 50 anni prova questi 3 outfit

Non sai cosa indossare per essere perfetta? Dopo i 50 anni, indossa un tubino nude a manica lunga non oltre il ginocchio.

Perfetto per fare un figurone è anche una blusa con fiocco e una gonna midi. Usa materiali preziosi come la seta e scegli colori pastello: non sbaglierai.

Infine, una tuta intera con soprabito ti daranno il tocco di eleganza e semplicità che stai cercando.