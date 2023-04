La musica migliore per dimagrire e prepararsi alla prova costume? Ecco cosa ascoltano Marcel Jacobs e Zlatan Ibrahimovic

Siamo in primavera, la migliore stagione per iniziare ad allenarsi all’aria aperta e buttare giù i chili di troppo presi in inverno. Correre, camminare, andare in bici o fare esercizi a casa, però, sono spesso attività molto faticose. Per fortuna abbiamo la musica a rendere gli esercizi più piacevoli. E stiamo proprio per scoprire le canzoni giuste per migliorare i risultati dell’allenamento.

Siamo arrivati alla metà del mese di aprile e non possiamo più rimandare. È giunta l’ora di mettersi al lavoro per arrivare pronti al momento in cui indosseremo il costume. La prima cosa da fare è scoprire i trucchi per smaltire i chili accumulati durante le feste di Pasqua. La seconda è quella di trovare l’allenamento giusto per i prossimi due mesi. E se abbiamo superato i 50 possiamo sfruttare i consigli di allenamento di Jennifer Aniston. Rimane una sola cosa da fare: scegliere la musica migliore per dimagrire e prepararsi alla prova costume. Qualche spunto interessante ce lo danno due sportivi dal fisico incredibile: Marcel Jacobs e Zlatan

Ibrahimovic.

Cosa ascolta Marcel Jacobs durante gli allenamenti?

I benefici dell’ascoltare musica durante l’allenamento sono stati ampiamente dimostrati dalla scienza. Alcune ricerche identificano i brani con velocità intorno ai 130 bpm come perfetti per allenarsi, migliorare le prestazioni e non sentire la fatica. In alcuni casi, invece, è il testo della canzone a fare la differenza. La pensa esattamente così il campione olimpico Marcel Jacobs che durante i suoi allenamenti ha dichiarato di ascoltare la musica rap di Sfera Ebbasta. E come dimostra il suo fisico perfetto i risultati sembrano assicurati.

Fisico perfetto a 40 anni con la playlist di Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic è un’icona di longevità sportiva. Buona parte del merito della sua lunghissima carriera è di come cura il suo corpo. A quasi 42 anni l’attaccante del Milan non ha un filo di grasso. Il suo segreto oltre a una dieta sana e agli allenamenti? Quasi sicuramente è la musica. Lo svedese ha dichiarato più volte di essere appassionato di reggae e hip-hop, generi che ascolta per darsi la carica prima delle sessioni di lavoro. Il brano scelto prima degli allenamenti più duri e faticosi? La celebre “300 Violin Orchestra” scritta da Jorge Quintero. Una canzone epica che sta spopolando tra gli sportivi.

La musica migliore per dimagrire e prepararsi alla prova costume: la classifica degli esperti

Gli esperti di fitness hanno individuato brani che più di altri hanno la capacità di migliorare la resistenza e ridurre la fatica. E ce n’è davvero per tutti i gusti. Ottime notizie per gli amanti del rock. “Welcome to the jungle” dei Guns N’Roses è stata eletta nel 2018 migliore canzone per il workout. Insieme a lei ci sono brani storici come “Satisfaction” dei Rolling Stones e “Don’t Stop me now” dei Queen.

Tra le canzoni italiane perfette per darsi la carica citazioni d’obbligo per “Rewind” di Vasco Rossi e la più recente “Zitti e Buoni” dei Maneskin. Aggiungiamo alla playlist anche pezzi come “Un giorno credi” di Bennato e “Balliamo sul Mondo” di Ligabue e siamo pronti per rimetterci in forma.