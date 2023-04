5 borghi dove si sono sposati i vip da Michelle Hunziker ed Elettra Lamborghini

Spesso i vip non scelgono le città più grandi per celebrare il proprio matrimonio ma i piccoli borghi, più poetici ma anche più riservati. Scopriamo insieme gli splendidi luoghi che hanno fatto da cornice ai matrimoni di Michelle Hunzicher, Martina Colombari, Elettra Lamborghini e altri ancora.

Le persone note e spesso anche gli attori stranieri scelgono le bellezze del Bel Paese per le proprie nozze. I borghi più piccoli oltre ad essere pittoreschi, garantiscono anche un miglior controllo dei paparazzi. Andiamo a conoscere alcune splendide location delle nozze vip.

5 borghi dove si sono sposati i vip: Bracciano

Le prime nozze di Michelle Hunzicker sono state una vera favola. Eros Ramazzotti, elegantissimo con il frac e ben 500 invitati attendevano la sposa nella magica atmosfera del Castello Orsini Odescalchi di Bracciano. Bracciano è uno splendido borgo sulle rive del lago omonimo. Spiagge attrezzate e acque pulite rendono il lago godibile in qualsiasi stagione. Non può mancare una visita al borgo medioevale dal quale si può raggiungere non solo il Castello ma anche il Belvedere della Sentinella da cui si gode una vista panoramica mozzafiato.

San Giovanni in Marignano e le nozze di Martina Colombari e Billy Costacurta

L’attrice ed ex Miss Italia Martina Colombari ed il celebre calciatore del Milan, nel 2004, si sposarono nella Chiesetta di San Pietro nel borgo di San Giovanni in Marignano. Fra le spiagge di Cattolica e San Giovanni, uno dei Borghi più Belli d’Italia, ci sono disteste di campi e vigneti. Di certo il buon cibo non manca a San Giovanni in Marignano che con le sue fortificazioni risalenti ai Malatesta e le case in muratura è un luogo vivo e bello da vivere. Qui inoltre hanno sede importanti aziende e griffe dell’alta moda come Moschino.

Toscolano Maderno: il sì di Domenico Berardi e la sua Francesca

Il campione degli Europei ha portato all’altare Francesca Fantuzzi con nozze organizzate da Enzo Miccio. La cerimonia si è svolta sulle sponde bresciane del Lago di Garda. Le verdi colline con gli uliveti declinano dolcemente nelle acque del Lago e fanno di Toscolano Maderno una vera perla dove celebrare nozze suggestive. Il borgo ha notevoli testimonianze architettoniche di epoca romana ma è anche un antico centro per la produzione cartaria dove la carta si fa ancora a mano. Da non perdere la Limonaia di Palazzo Bulgheroni e la Villa Romana appartenuta alla famiglia dei Nonii.

Elettra Lamborghini ha scelto Villa Balbiano ad Ossuccio

La star più amata dalle teenager e il suo dj Afrojack hanno scelto il Lago di Como. Ossuccio è un piccolo municipio proprio sulle rive lacustri con tipica vegetazione mediterranea ed i celebri uliveti del Lario. Ci troviamo proprio davanti all’Isola Comacina e la Villa dove si sono celebrate le nozze di Elettra Lamborghini non è l’unica del piccolo borgo, come ad esempio Villa Carlotta. Svetta maestoso su Ossuccio il Sacro Monte della Beata Vergine del Soccorso con il Santuario affrescato in modo magistrale. Dal 2003 quest’ultimo è diventato Patrimonio UNESCO.

Fiesole per il sì di Manuel Locatelli

Le colline fiorentine di Fiesole sono state lo sfondo delle nozze del centrocampista della Juventus Manuel Locatelli e della sua Thessa Lacovich. Oltre Villa Palmieri dove il calciatore è convolato a nozze, Fiesole offre scenari spettacolari ad appena 5 km da Firenze. Passeggiare lungo la grande Piazza Mino o incamminarsi sino all’area archeologica è uno dei modi per conoscere la cittadina. Ecco 5 borghi dove si sono sposati i vip e le location dei loro sì.