I 3 comuni italiani dove le case costano meno, bellissimi e tutti da scoprire per comprare una nuova dimora

Comprare casa può sembrare complicato al giorno d’oggi, ma dovremmo anche sapere dove guardare. Infatti, ci sono alcuni comuni nel Bel Paese dove comprare casa non è così impossibile come può sembrare nelle grandi città. Ecco 3 luoghi nello specifico a cui potremmo pensare per comprare la nostra nuova dimora.

Sappiamo bene quanto non sia sempre semplice poter comprare un immobile tutto per noi. Infatti, prendersi una casa e finire di pagarla, soprattutto, per molti sembra quasi impossibile. E sicuramente, un mutuo lungo che sembra non finire mai non è l’aspettativa di vita che molti sognano di avere. Ma, in questo caso, potremmo anche cercare di ingegnarci. Infatti, è vero che comprare casa è complicatissimo, ma dipende anche dove stiamo cercando. Ed ecco quindi 3 comuni bellissimi in Italia che potrebbero fare al caso nostro dove i prezzi degli immobili sono più che ragionevoli.

Mosso, ecco il primo comune dove potremmo comprare casa senza dover spendere per forza una fortuna

Attenendoci ai dati specifici dell’ultimo report dei prezzi degli immobili in Italia, che risale all’ultimo mese del 2021, Mosso sarebbe il comune più economico di tutto il Bel Paese. Infatti, il comune in provincia di Biella, vanterebbe dei prezzi davvero bassissimi considerando il mercato immobiliare attuale. All’incirca, un metro quadro a Mosso costerebbe più o meno 360 euro. E considerando che il prezzo medio in Italia è di circa 1200, possiamo comprendere facilmente che si tratta di un prezzo a dir poco stracciato. Castelli, chiese e natura sono il corollario di questo grazioso comune che potrebbe essere la nostra prossima casa.

Anche Pontecorvo è considerato uno dei comuni più economici di Italia

Pontecorvo è il secondo comune che sembrerebbe essere tra i più economici di Italia. Ed è, senza alcuna ombra di dubbio, un’ottima opzione per coloro che vogliono vivere al centro del Bel Paese. Infatti, il comune in questione si trova nella provincia di Frosinone, ed ha un’ottima posizione. Qui i prezzi delle case si aggirerebbero attorno ai 390 euro al metro quadrato. Insomma, sicuramente un altro ottimo affare per chi volesse comprare un immobile a poco prezzo. Sicuramente si dovrebbe rinunciare al comfort delle città e si dovrebbe cambiare stile di vita, ma potrebbe essere il sogno di molti di noi.

I 3 comuni italiani dove le case costerebbero decisamente meno della media e dove potremmo voler vivere

Infine, ultimo ma non per importanza, possiamo annoverare anche Grammichele, al sud. Questo borgo in provincia di Catania, infatti, avrebbe ancora dei prezzi molto abbordabili che potrebbero fare al caso nostro. Come abbiamo già sottolineato, sicuramente scegliere di andare a vivere in uno dei 3 comuni italiani dove le case sono così economiche, potrebbe essere una rivoluzione completa. Ma è anche vero che, se il nostro sogno è avere una casa grande e non ci importa dove, allora dovremmo assolutamente considerare queste opzioni.