Invitata ad un matrimonio? Oltre al bianco e al nero, evita di indossare anche tutti questi altri colori

Le invitate a un matrimonio devono conoscere e rispettare alcune regole di bon ton in fatto di vestiario. Molte pensano che non si debbano indossare capi bianchi o neri, ma la faccenda è un po’ più complessa… Leggi l’intero articolo per evitare figuracce al prossimo ricevimento!

Da sempre, la primavera è la stagione dei matrimoni, così come anche di cresime, comunioni e battesimi. In altre parole, da adesso a fine maggio/metà giugno, molti saranno alle prese con inviti a feste e ricevimenti di vario genere. Il problema è sempre lo stesso: cosa mi metto? Oltre a seguire i dettami della moda, ognuna ha caratteristiche proprie da mettere sapientemente in risalto scegliendo modelli e colori giusti. Attenzione, però, queste regole infatti valgono nella vita quotidiana o per una festa qualsiasi. Se si è invitate ad un matrimonio, ci sono alcune regole di bon ton che è bene conoscere e applicare, per non fare brutte figuracce!

Consigli di outfit per l’invitata ad un matrimonio

Anzitutto, in base allo stile del matrimonio, adeguare il proprio outfit. Ad ogni modo, optare per l’abito lungo solo per una cerimonia nel tardo pomeriggio con ricevimento serale. Puntare su un’eleganza sobria. Evitare quindi scollature troppo osé, così come pure spacchi vertiginosi o gonne corte a livello inguinale.

Invitata ad un matrimonio? Ecco tutti gli altri colori da evitare

Il galateo per l’invitata a un matrimonio prevede alcune accortezze anche sui colori. Tutti sappiamo che il bianco va assolutamente evitato perché è il colore simbolo della sposa, la protagonista della giornata. Allo stesso modo va anche evitato il nero, colore di lutto e quindi nefasto e di cattivo auspicio. Tuttavia, poche sapranno che l’elenco delle cromie bandite ad un matrimonio non è finita qui.

Evitare il color carne o “nude colour”. Si tratta infatti di una tinta che ormai ha preso piede nelle tendenze abiti nuziali. Pertanto, se avete adocchiato un abito color carne che vi piace da morire, e per di più vi sta benissimo, provate a sondare il terreno con la sposa per scoprire qual è la tinta dell’abito nuziale. Fatelo però solo se siete molto in confidenza. Altrimenti, scegliete un altro vestito. Stesso discorso per il beige, il crema e l’avorio. Insomma, evitare tutte quelle tinte molto chiare che sono una sorta di bianco “sporco”. Oggigiorno, infatti, quasi nessuna sposa indossa più un abito bianco latte candido. Soprattutto per le cerimonie civili (sempre più in aumento), le spose optano per le gradazioni appena citate.

Niente colori troppo tenui e neppure troppo vivaci

La lista dei colori banditi se sei invitata ad un matrimonio prosegue. Sono da evitare anche i colori pastello esageratamente chiari: il celeste, il rosa confetto, il lilla, il giallino… In nuance molto pallide, quasi da sembrare un bianco leggermente sfumato.

Infine, evitare anche gli abiti in tinte troppo sgargianti come il rosso brillante, il verde bandiera o l’arancione vitaminico. Attirano troppo l’attenzione, distogliendola dalla sposa che, ricordiamo, quel giorno è l’unica vera protagonista.