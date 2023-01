Non sai cosa cucinare? Prova queste appetitose frittelle salate semplici da fare

Che cosa cucinare di buono per pranzo o per cena quando non si hanno idee? Niente piatti elaborati e difficili, ma delle sfiziose frittelle ripiene che sono una delizia. Scopriamo insieme la ricetta.

Sempre la solita storia, cosa cucinare per la famiglia dopo una giornata fuori casa in ufficio? La soluzione più veloce potrebbe essere qualche fetta di salumi e della mozzarella, oppure un’insalata. Ma se vogliamo qualcosa di più sfizioso, una golosa frittura fa al caso nostro. Possiamo preparare una tempura croccante o se il tempo e la voglia scarseggiano, optare per delle semplici frittelline salate. Bastano davvero 10 minuti se utilizziamo le farine speciali a lievitazione istantanea. Vediamo la ricetta e le dosi da utilizzare per queste frittelle golose che ameranno tutti.

Non sai cosa cucinare? Prova queste appetitose frittelle veloci da preparare

La ricetta dell’impasto è davvero super semplice e si può preparare con largo anticipo. Ma se ci serve un piatto veloce e non abbiamo tempo per far lievitare l’impasto, non preoccupiamoci. Basterà utilizzare la farina magica, quella con lievitazione istantanea e via. Ecco le dosi per una decina di frittelline:

250 ml di acqua frizzante ;

; 1 bustina di lievito o 10 gr di lievito di birra;

250 gr di farina;

sale q.b.;

Olio di arachidi per friggere.

Procedimento

Non bisogna fare altro che aggiungere tutti gli ingredienti in una ciotola. Prima mettiamo la farina e il lievito e mescoliamo bene con una frusta. Dopodiché versiamo l’acqua e lavoriamo bene l’impasto finché non ci saranno più grumi. Se utilizziamo il lievito di birra, sciogliamolo prima in un po’ d’acqua e zucchero, poi aggiungiamolo nella ciotola. Ora aggiungiamo un pizzico di sale e l’impasto è pronto, se abbiamo usato la farina magica aggiungiamo gli altri ingredienti. Se abbiamo utilizzato quella 00 e il lievito di birra, copriamo con un canovaccio e facciamo lievitare per 2 ore.

Puoi metterci un solo ingrediente o quello che hai in frigo

Ora non ci resta che sbizzarrirci con ripieni sfiziosi e golosi, o semplicemente con quello che abbiamo in frigo. Possiamo aggiungere le zucchine grattugiate e le foglie di basilico tritate, per esempio. Avremo delle frittelle salate così profumate e leggere che possiamo accompagnare con una salsa yogurt. Oppure possiamo aggiungere una confezione di prosciutto cotto a cubetti o salame a tocchetti e del formaggio. Oppure qualche filetto di alici sott’olio, della zucca sbollentata avanzata, della mozzarella o della cipolla saltata in padella. Queste frittelline sono così buone che volendo possiamo mangiarle senza ripieno e abbinarle a degli affettati.

Insomma, oggi è una giornataccia e non sai cosa cucinare? Prova queste appetitose frittelle e farai felici tutti a tavola. Con il minimo sforzo, pochi ingredienti e pochi euro puoi cucinare un piatto sfizioso e saporito. E non preoccupiamoci della puzza di fritto addosso o in casa, con qualche trucco sparirà in un attimo.