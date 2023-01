Vuoi risparmiare soldi ed energia? Oltre al microonde, ecco gli elettrodomestici che consumano di più anche da spenti

Negli ultimi mesi non si fa altro che parlare degli aumenti delle bollette di luce e gas. Risparmiare è sempre di più una necessità per moltissime famiglie italiane. Tutti gli elettrodomestici che abbiamo in casa consumano energia elettrica. Per risparmiare, è utile conoscere quali sono quelli che consumano di più e qualche piccolo trucco che ci permetterà di spendere meno.

Può sembrare strano, ma gli elettrodomestici consumano energia anche da spenti. Se non li utilizzi ma restano connessi alla corrente elettrica, questi continuano a consumare energia facendo lievitare le bollette.

Nonostante ciò, non tutti gli elettrodomestici consumano la stessa quantità di energia ed oggi vogliamo svelarti quali consumano di più. Ridurne il consumo può aiutarti a spendere di meno. Se sei curioso di saperne di più, continua questa lettura.

Vuoi risparmiare soldi ed energia? Oltre al microonde scopri a quali elettrodomestici dobbiamo prestare più attenzione

Per gestire nel modo migliore le bollette, è importante sapere quali sono gli elettrodomestici che consumano di più, soprattutto da spenti.

Com’è risaputo il microonde è uno degli elettrodomestici che consuma maggiormente. Tra gli altri ci sono il computer, la stampante, la macchinetta del caffè e la televisione.

Presta attenzione anche al modem, al router wi-fi e alle console per i giochi. Il motivo principale è che spesso questi elettrodomestici rimangono in stand-by per molto tempo quando non li utilizziamo. Il costo di questa brutta abitudine potrebbe farti spendere fino a 150 euro in più all’anno.

Parlando invece di consumi veri e propri, ovvero quando gli elettrodomestici sono in funzione, gli elettrodomestici più costosi in fatto di energia sono 5. Lavatrice, asciugatrice e lavastoviglie, ma anche il forno e il ferro da stiro sono tra gli apparecchi più costosi. Per usare questi strumenti consigliamo di prestare attenzione alle fasce orarie più economiche.

Consigli utili per usare al meglio gli elettrodomestici e difendersi dal caro bollette

Vuoi risparmiare soldi ed energia? Oltre al microonde, abbiamo visto quali sono gli elettrodomestici che ci fanno spendere di più. Tuttavia, ci sono dei consigli utili da mettere in pratica per spendere meno.

Innanzitutto, quando non usi un elettrodomestico, scollegalo dalla rete elettrica staccando la spina. Una soluzione utile è quella di usare le prese con interruttore in modo da non dover attaccare e staccare ogni volta i cavi.

Per fare in modo che il frigorifero consumi meno, non riempirlo eccessivamente e non inserire al suo interno cibi caldi. Inoltre, non aprire continuamente le sue porte.

Per spendere meno, ottimizza l’utilizzo della lavatrice e della lavastoviglie usandole a pieno carico e possibilmente impostando temperature non tanto alte.

Per il forno sarà sufficiente aprirlo solo quando necessario durante il suo utilizzo. Infine, scegli di spegnere il personal computer anziché lasciarlo in stand by.