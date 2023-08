Non sai come vestirti per il troppo caldo? Ecco 3 materiali da indossare per sentirsi più freschi e leggeri

Non sai come vestirti per il troppo caldo-Foto da pexels.com

Vietati i materiali sintetici: nel tuo armadio dovranno esserci solo vestiti che garantiscano traspirazione e freschezza.

Le temperature da bollino rosso di questi giorni ci fanno vedere le stelle. Molte città italiane, in questi giorni, hanno abbondantemente superato i 30 gradi, e alcune hanno sfiorato anche i 40. Purtroppo è difficilissimo sopportate giornate così calorose, soprattutto per chi non ha (o sceglie di non usare) il condizionatore. Per questo, bisogna cercare di difendersi al meglio delle proprie possibilità e con gli strumenti che si hanno. Oltre a seguire le direttive dei medici riguardanti l’alimentazione, è importante anche scegliere un abbigliamento adeguato. Questo, infatti, è un fattore fondamentale, che può aiutarci a stare e a sentirci subito meglio.

Per fare chiarezza, in questo articolo divideremo in due grandi gruppi i materiali più utilizzati per creare abiti. In questo modo capiremo quali sono i tessuti da prediligere e quelli da evitare sempre per non sudare ancora di più.

Non sai come vestirti per il troppo caldo? Prediligi questi materiali naturali per sentirti subito meglio

I vestiti, oltre a farci sentire più belli e in forma, possono aiutarci a stare meglio. In giornate afose come quelle attuali, è importante scegliere bene i capi da indossare per evitare di soffrire ancora di più il caldo. Scopriamo subito quali sono i capi da evitare quando le temperature sono molto alte.

Partiamo da un grande classico. Durante l’estate, molte persone tendono ad indossare vestiti corti o abiti attillati. Questi, nonostante sembrino più freschi perché scoprono le gambe, in realtà sono dei veri e propri nemici nei giorni afosi. Per questo dovremmo evitare capi creati con tessuti sintetici e acrilici, come elastan, lycra, neoprene o poliestere.

Via libera a questi tessuti freschi e traspiranti

Eliminati questi tessuti, rimangono altri materiali, i nostri veri amici in fatto di abbigliamento, che ci aiuteranno a superare il caldo e l’afa. Stiamo parlando di tutti quei materiali creati con fibre naturali, come il lino, il cotone e la seta. Questi tre sono, per antonomasia, i tessuti più freschi, che ci aiuteranno a non trattenere il calore in eccesso.

Il lino, in particolare, è un tessuto anallergico, delicato sulla pelle e molto resistente contro i raggi solari. La sua trama fitta, inoltre, ci aiuterà a proteggere la nostra pelle dal sole, per un effetto barriera davvero sorprendente. Oltretutto il lino è molto elegante: indossando un capo di questo tessuto, sembreremo subito più raffinati e chic.

Il tessuto per sembrare ancora più eleganti

Va detto, però, che se il lino è elegante, esiste un tessuto che lo è ancora di più. Stiamo parlando del pizzo Sangallo, un’altra garanzia quando le temperature esterne sono elevate. Anche in questo caso, ci troviamo di fronte ad una vera chicca della moda, che ci aiuterà anche a sopportare meglio il caldo. Se non sai come vestirti per il troppo caldo, questa è la scelta che fa per te, adatta ad ogni tipo di evento e situazione.

Il pizzo Sangallo è caratterizzato da pizzi e ricami, che lo rendono traforato e incredibilmente fresco. In questo modo, l’alta traspirazione è assicurata, e a noi sembrerà di essere vestiti con una nuvola.