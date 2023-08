Ad agosto niente ferie? Ecco le migliori sagre in Lombardia dove potrai divertirti come fossi in vacanza, mangiando bene e con pochi euro

Per tanti, agosto è il mese della partenza in vista delle ferie. Molti, però, sono quelli che o hanno già esaurito, in luglio, le proprie vacanze, o non se le possono permettere per via del caro prezzi. Poco male, perché il prossimo mese sono tante le sagre che si svolgeranno in Lombardia, dove divertirsi mangiando bene

Agosto è, da sempre, il mese più famoso per le partenze in vista delle sospirate vacanze. Col fatto che molte fabbriche chiudono i battenti, sono numerosi gli italiani che affolleranno strade, spiagge, monti, città d’arte, per le loro ferie. Tanti, ma non tutti, perché sono molti anche i nostri connazionali che, il prossimo mese, staranno a casa.

Molti, per via del caro ombrelloni, anche se si potrebbe risparmiare sui lettini. Per fortuna, l’Italia offre sempre motivi di attrazione nelle sue località. E anche agosto non è da meno, al punto che, grazie alle sagre organizzate, in pratica potremmo trascorrere il prossimo mese partecipando, ogni giorno, a un evento diverso. A cominciare dalla Lombardia, Regione che, anche ad agosto, non si ferma, offrendo un calendario davvero ricco di manifestazioni e proposte.

Se non sai cosa fare ad agosto, ecco alcuni appuntamenti in Lombardia

Ad agosto niente ferie? Ecco le migliori sagre in Lombardia. Ad esempio, dal 3 al 20 agosto, a Villa D’Almè (BG) si terrà la 42esima edizione de La Festa della Comunità. Qui, ogni sera, nella tensostruttura si potranno gustare piatti locali come i casoncelli, la polenta taragna, ma anche del fritto di pesce.

A Caglio, nella Valassina, invece, il 5 agosto, nell’Arena, si celebra la sagra dei pizzoccheri e grigliata, mentre il 12 ecco la sagra dello gnocco fritto.

Ad agosto niente ferie? Ecco le migliori sagre in Lombardia. Si mangia, si balla, ci si diverte

Nel fine settimana del 24 agosto, a Monzambano, ecco la sagra di San Bartolomeo, con appuntamenti musicali e, soprattutto, gastronomici con i piatti della tradizione, come il riso con Tastasal o i bigoli e degustazione di vini del territorio.

Inoltre, dal 3 al 7 agosto, a Ponti sul Mincio, ecco la Sagra di San Gaetano, che risale, addirittura, al 1869. Occasione per assaggiare piatti tipici locali come strangolini, tortelli di zucca e dell’ottimo vino delle migliori cantine nostrane. E, a San Martino della Battaglia, dall’11 al 15 agosto, torna la Festa del Vino, presso il Campo Sportivo. E, per chi volesse, sulle Colline dell’Oltrepò Pavese si può visitare un borgo divenuto famoso grazie anche ai Ferragnez.