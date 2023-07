Non hai proprio idea di come eliminare le macchie di sudore? Con questi 2 prodotti il risultato è garantito!

Metti da parte i detersivi e usa questi due ingredienti semplici ma molto efficaci che hai in casa anche tu.

Quante volte ti è capitato di macchiare proprio quella maglietta che ti piaceva tanto? È successo a tutti, e sarà sicuramente accaduto anche a te.

Una delle macchie più resistenti e difficili da mandare via è quella di sudore. Particolarmente tipici in questa stagione, gli aloni di sudore sono estremamente complicati da rimuovere dai tessuti, sia visivamente che a livello olfattivo.

Il sudore, infatti, lascia aloni giallognoli molto brutti da vedere, e con un odore davvero poco piacevole. Ma esiste un modo per eliminare davvero le macchie di sudore dai nostri vestiti? Sì, e non stiamo parlando dei classici detersivi.

Di seguito scopriremo come due ingredienti molto semplici siano, in realtà, portentosi per eliminare gli aloni di sudore dai tessuti. Riporteremo i nostri capi bianchi al loro candore originale, e non avvertiremo più quel tanfo terribile di sudore. Vediamo come fare.

Non hai proprio idea di come eliminare le macchie di sudore? Forse non conosci le potenzialità di questi due ingredienti altamente sbiancanti

Uno degli effetti collaterali più comuni durante l’estate è la sudorazione. Questo meccanismo biologico è la dinamica con cui il nostro corpo riesce a tenere sotto controllo la nostra temperatura.

È giustissimo, quindi, che avvenga, ma non è tutto oro quello che luccica. Tutti sappiamo bene, infatti, quanto sia fastidioso e puzzolente il sudore, soprattutto quando bisogna rimuoverlo dai tessuti bianchi.

Oggi, per la felicità dei nostri lettori, scopriremo come eliminare queste macchie in modo facile e veloce.

L’ingrediente segreto che spazzerà via gli aloni

Hai mai sentito parlare del percarbonato di sodio? Se la risposta è no, ti sei perso un prodotto davvero superlativo. Deriva dall’ossigeno attivo, ed è uno sbiancante naturale, molto efficace e dotato anche di proprietà disinfettanti. Aggiunto in lavatrice, riesce a dare una marcia in più ai nostri capi chiari, e a pulirli davvero a fondo.

Per smacchiare i capi, bisognerà creare una pastella morbida con un cucchiaio colmo di percarbonato e un cucchiaio d’acqua calda. Dopo aver mischiato bene le parti, dovremo stendere il composto morbido sulla macchia, e poi inserire il capo in lavatrice. Faremo, infine, partire il classico lavaggio per capi delicati, a 30 gradi.

Per eliminare del tutto anche l’odore

Se non hai proprio idea di come eliminare le chiazze di sudore, probabilmente non saprai neanche come sbarazzarti del fastidiosissimo odore che ne deriva. Ebbene, in questo caso sarà utile un ingrediente naturale ancora più diffuso del primo. Stiamo parlando del succo di limone.

Per stare certi che i nostri vestiti, oltre a non essere sporchi, non siano neanche puzzolenti, potremo fare quanto segue. Nella zona della macchia, infatti, dovremo versare del succo di limone, da lasciare poi agire per almeno 30 minuti. In seguito, potremo passare alla seconda fase della pulizia, ovvero il lavaggio in lavatrice. Quando sarà scaduta la mezz’ora, infatti, potremo inserire il capo macchiato in lavatrice, e azionare il normale lavaggio. Il successo è garantito con questi due prodotti, e i nostri capi saranno così bianchi che brilleranno!

