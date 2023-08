Ecco il bikini che sta impazzando sulle spiagge italiane, dall’effetto dirompente. Tutti lo cercano e vogliono ed ecco come trovarlo a pochi euro

Per molti, l’estate in vacanza deve ancora arrivare. Tanti hanno pianificato le ferie ad agosto e staranno iniziando a preparare le valigie per la grande partenza. Allora, magari, farà piacere sapere che ci sono delle tendenze che sono improvvisamente scoppiate in spiaggia, in tema di costumi. Tutti cercano questo modello. Ecco qual è

Tutti lo cercano, tutti lo vogliono, perché il suo ritorno, sulle spiagge italiane, non lascia indifferenti. Del resto, abbiamo faticato mesi per arrivare preparati alla prova costume, che ora è arrivato il momento di passare all’incasso. Ovvero, di sfoggiare un fisico invidiabile che ci permette di vestire bene con ogni tipo di costume.

Certo, a tavola abbiamo dovuto fare i salti mortali per evitare i cibi che fanno gonfiare la pancia, preferendo quelli adatti per sgonfiarla. Che poi ci sono delle leggende metropolitane sul cibo che farebbe dimagrire, come il mangiare solo frutta, che, in realtà, non sono vere. Il tutto con un occhio alle tendenze di moda dell’estate 2023. Come quella che ha riportato di moda un modello di costume davvero dirompente.

Anche molte Vip lo stanno indossando perchè davvero molto disinvolto. Tu lo metteresti?

Allora, ecco il bikini che sta impazzando sulle spiagge italiane e che molte Vip indossano, facendoci provare grande invidia. Ha fatto scalpore, ad esempio, una foto di Clizia Incorvaia, su Instagram, che indossava questo costume, scatenando anche di qualche hater. Lei, ben ha fatto a ripubblicare la foto, nella quale vestiva questo particolare bikini.

E anche Victoria dei Maneskin ha indossato, a Berlino, questo bikini, così come Elisabetta Gregoraci, a Forte dei Marmi, con questo cut-out. Insomma, questo bikini piace alle Vip e non solo.

Ecco il bikini che sta impazzando sulle spiagge italiane. Si può trovare a questi prezzi

Il costume in questione è il micro bikini, che sembra pescare dagli anni 2000. Abbiamo provato a fare una ricerca su Internet per vedere a che prezzi si possa trovare. Ad esempio, su Mirtylla, il Tahiti Nero Pitonato è venduto a 78 euro.

Su eBay, abbiamo trovato modelli a prezzi minori. Un modello Micro Bikini Coppe a Goccia WetLook lucido viene offerto a 19,99 euro. Un Micro Bikini di Chilirose è invece venduto a 29,90 euro. Su Shein, infine, un Bikini Micro Triangolo con Lacci Laterali costa solo 7 euro.