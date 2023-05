Non sai come farcire i pancake per la colazione? Ecco cosa piace a Elettra Lamborghini

I pancake sono un’ottima scelta per la colazione prendendo esempio dalle abitudini americane e possono essere farciti in mille modi diversi, se non sai come farcire i tuoi pancake per la colazione è del tutto normale. Cerchiamo di “rubare” le idee dei vip, ad esempio, i gusti di Elettra Lamborghini.

La cucina italiana non ha nulla da invidiare a quella del resto del Mondo. Tuttavia, è molto bello sperimentare ricette nuove e diverse prendendo spunto dal Messico, dall’America, dall’Asia e da tutti gli altri paesi. Un tipo di colazione che si è diffusa ovunque, ad esempio, è quella a base di pancake.

Le possibilità di come farcirli sono davvero tante e si possono unire ai nostri gusti oppure a quello che si usa fare in Italia. Ma se non sai come farcire i pancake per la colazione, un buon metodo è quello di guardarsi attorno e cercare di “rubare” qualche idea, magari dai vip.

Anche i vip amano i pancake o la colazione salata inglese. Ce lo dimostra, ad esempio, Elettra Lamborghini. Cantante, conduttrice e personaggio televisivo, è molto seguita sui social. Su Instagram, in particolare, vanta ben 7 milioni di followers.

Proprio su questo social, infatti, condivide tutta la sua vita, da momenti di quella privata a progetti di lavoro. In un post l’abbiamo vista mangiare a colazione dei pancake davvero molto particolari, farciti con due ingredienti sfiziosissimi.

Cosa gli americani usano farcirli

I pancake sono dolci per la colazione con un impasto a base di farina, uova, latte e zucchero. Si preparano in padella con un po’ di burro nella ricetta originale degli Stati Uniti e poi, a forma circolare, si dispongono uno sopra l’altro.

Gli americani amano accompagnare questo piatto con lo sciroppo d’acero, ma usano anche il burro d’arachidi, la marmellata e la frutta fresca. In questo modo ottengono una colazione ricca di carboidrati e di nutrienti.

Non sai come farcire i pancake per la colazione? A Elettra Lamborghini piacciono così

Elettra Lamborghini mostra il suo fisico con orgoglio sui social, spesso in costume. Non ha mai nascosto le sue curve prorompenti, gli allenamenti e quello che mangia per mantenersi in forma e in salute. Tuttavia, proprio come tutti, anche lei si concede qualche sgarro alla dieta e ha le sue preferenze in cucina.

Tempo fa, ad esempio, l’abbiamo vista in un post seduta a tavola davanti ad un piatto di pancake enormi con una farcitura molto invitante. La cantante ha usato cioccolato e panna. Un pasto ricco da far venire l’acquolina in bocca solo a guardarlo.

Naturalmente, ognuno di noi deve stare attento a che cosa mangia in base ai suoi problemi di salute. È molto importante equilibrare la dieta della giornata nel modo giusto e questo si può fare solamente con le indicazioni del nutrizionista.