Cosa mangiare a colazione per perdere peso: esempi di colazione salata all’inglese, la preferita di Maisie Williams de Il Trono di Spade

È possibile scegliere cosa mangiare a colazione per perdere peso? Spesso ci si interroga se sia meglio la colazione dolce oppure quella salata, tanto amata da una star come Maisie Williams, ma conosciamo meglio i dettagli e come fare per non esagerare.

Non bisognerebbe mai alzarsi la mattina e fare tutto di corsa saltando la colazione. Prendere un caffè al volo e uscire di casa non è una buona abitudine, secondo gli esperti.

Una ricca colazione è fondamentale per una serie di aspetti del nostro organismo, uno su tutti quello di dare le giuste energie per affrontare tutti gli impegni della giornata. Spesso, però, si ha paura di esagerare e di mangiare a colazione qualcosa che possa dare troppi grassi.

Le persone, quindi, si chiedono cosa mangiare a colazione per dimagrire, ovvero se ci sono alimenti più indicati di altri. Spesso si sostituisce la colazione salata ad una colazione dolce e questo ha dei vantaggi.

Una delle star più amate de Il Trono di Spade, ad esempio, la bellissima Maisie Williams, interprete di Arya Stark, preferisce di gran lunga la colazione salata all’inglese e lo mostra sul suo profilo Instagram. Ma, anche le star a volte esagerano, quindi, bisogna prestare molta attenzione.

La colazione dei vip: cosa mangia Maisie Williams

Arya Stark, grande protagonista della serie Il Trono di Spade, Maisie nella vita reale, preferisce una colazione salata a base di toast e uova strapazzate a cui aggiunge un cappuccino.

Tuttavia, nelle foto pubblicate si nota che ha sempre il sale a portata di mano. Gli esperti dicono di fare estrema attenzione alla quantità di sale che si inserisce nella dieta. Una colazione salata va bene, ma i nutrizionisti si raccomandano sempre di rispettare le dosi oppure di alternare con alimenti dolci.

Cosa mangiare a colazione per perdere peso: pro e contro della colazione salata

La dottoressa Tiziana Stallone, biologa nutrizionista, ci spiega che rispetto alla colazione dolce, la colazione salata riesce a darci più sazietà. Inoltre, ci permette un maggiore equilibrio della glicemia perché non ci fa sentire il bisogno di qualcosa di dolce durante la mattinata.

Ma cosa si deve mangiare a colazione? Non c’è una risposta precisa che possa andar bene per tutti. Ognuno di noi ha specifiche esigenze in base alla sua salute e alla sua routine quotidiana, quindi, solamente un nutrizionista può indicare esattamente la strada corretta.

Quello che gli esperti sanno dire in generale è che, oltre ai benefici appena descritti, una colazione salata può permettere un minore apporto calorico a pranzo, ma ha anche delle controindicazioni. La classica colazione all’inglese con toast, uova e pancetta può essere troppo grassa.

Esempi di colazione salata sana

Dall’autorevole sito Humanitas ci spiegano che sarebbe meglio mangiare pane integrale, usare farina integrale e albumi. Se si vuole mangiare carboidrati, insomma, questi dovrebbero essere a basso indice glicemico e poveri di sodio.

Va bene spalmare del formaggio fresco, ma anche accompagnare questi alimenti salati con una tisana reidratante e con della frutta. Quest’ultima permette di integrare le vitamine e i sali minerali.

Andrebbe bene anche del salmone affumicato. Gli abbinamenti possibili sono tanti, l’importante è saper bilanciare bene tutto tenendo conto degli altri pasti della giornata. Ecco perché è fondamentale l’indicazione di un esperto.