Lato B da favola e gambe perfette come Elettra Lamborghini: cosa mangia e che sport fa

Elettra Lamborghini si è sempre distinta per la sua simpatia e spontaneità. Ciò nonostante è impossibile non notarne il fisico mozzafiato e chiedersi come faccia ad averlo. Ha lato B da favola e gambe perfette: ecco come si allena.

Il regime di allenamento è soggettivo. Ognuno deve trovare il migliore per se’ e per i risultati che vuole ottenere. Ma non tutti hanno grandi obiettivi e a volte per tenersi in forma basta davvero poco.

Per un lato B da favola e un fisico perfetto come Elettra Lamborghini puoi però prendere spunto dagli sport che pratica la nota ereditiera.

I suoi sport preferiti

Elettra adora fare sci e il ballo. Queste due attività le permettono sicuramente di bruciare molte calorie e di scolpire il suo corpo al meglio.

Tuttavia non sono le uniche in cui si cimenta.

Lato B da favola e gambe perfette come Elettra Lamborghini: l’allenamento

Un’altra delle passioni dell’ereditiera è proprio l’equitazione.

Inoltre, nel 2016 ha preso parte ad una trasmissione di MTV nella quale veniva mostrata intenta ad allenarsi sotto la guida del personal trainer Matteo Paolucci.

I video sono ancora disponibili su YouTube e spesso visualizzati dai fans di Elettra.

Ha praticato anche Zumba partecipando anche ad una masterclass del guru Beto Perez, il primo ad aver brevettato questo famosissimo stile di allenamento. Elettra ha dichiarato di aver lasciato questo sport dopo essere andata via da Bologna per ragioni lavorative.

La dieta di Elettra Lamborghini, ecco cosa mangia

La ricca ereditiera segue un regime alimentare vegetariano. La sua è una scelta etica oltre che salutare (soffriva di bilirubina alta) ed è nata dal momento in cui ha letto un libro sulla produzione della carne.

Quindi, si nutre principalmente di vegetali, frutti, cereali e legumi. Dal momento in cui non è vegana, è probabile mangi prodotti di derivazione animale come i latticini e le uova. Semplicemente evita la carne.

Se hai intenzione di iniziare una dieta vegetariana, ti raccomandiamo di farlo sotto supervisione medica in modo tale da bilanciare bene i nutrienti.

Sembra, infine, che Elettra non sia un’amante degli alcolici e tenda a non berne.

