Non quando lecca o con la pancia rivolta verso l’alto ma questo è l’atteggiamento del cane che suggerisce che ci vuole bene

Il cane è il migliore amico dell’uomo. Non è una frase fatta, ma è proprio così. Il cane è quell’amico che non ci abbandona nelle situazioni avverse, ma ci conforta con il suo amore. A Fido non importa se siamo anziani o giovani, se siamo grassi o magri, se siamo poveri o ricchi.

A Fido interessa semplicemente trascorrere del tempo con noi, tra giochi, coccole e, ovviamente, cibo. Diciamo la verità, che vita sarebbe senza un cane? Certo, magari, abbiamo la casa piena di peli, oppure troviamo ciabatte rotte e carta igienica sparsa per i corridoi.

Ma senza qualche marachella, la vita non sarebbe la stessa. Davanti a quegli occhi malinconici e dolci, non sappiamo resistere e perdoniamo tutto. A differenza del gatto, il cane ci dimostra il suo affetto costantemente. Tuttavia, sfatiamo il mito secondo cui il gatto non sarebbe affettuoso. Anche lui ci dice “ti voglio bene” e lo fa con un gesto davvero tenerissimo.

A tal proposito, sappiamo che se il cane lecca, principalmente, significa che ci sta dimostrando il suo amore incondizionato. Le leccate equivalgono, infatti, ai nostri baci. Eppure, è stato rivelato che non solo quando lecca o con la pancia all’insù Fido ci dice “ti voglio bene”.

Vi sono altri atteggiamenti, di cui pochi sono a conoscenza, che rivelerebbero le sue dimostrazioni affettive. Semmai dovessero capitare, ringraziamo il nostro amico a quattro zampe e ricambiamo il suo affetto.

Lo sguardo fisso

Se il gatto ci guarda fisso negli occhi è un conto, ma se lo fa il cane ci sciogliamo come il burro. Effettivamente, quando un gatto ci guarda dritto negli occhi, senza distogliere lo sguardo, potrebbe trasmettere timore.

Eppure, non dovremmo avere paura. Così, come nel caso del cane. Al contrario, se il cane ci guarda fisso negli occhi, a lungo, dovremmo sorridere, perché è questo l’atteggiamento che suggerisce il suo affetto. Oltre allo sguardo, ai baci e alla pancia rivolta verso l’alto, il cane ci fa capire che si fida ciecamente quando appoggia la testa o il corpo su di noi.

Non quando lecca o con la pancia rivolta verso l’alto ma questo è l’atteggiamento del cane che suggerisce che ci vuole bene

Fido esprime il suo affetto anche attraverso il suo giocattolo preferito. Quando ci porta la sua pallina o il suo peluche, assecondiamo questa sua voglia di giocare. Infatti, oltre al gioco, anche con questo comportamento dimostra il suo amore.

Un ultimo aspetto su cui soffermarsi è quando mostra i denti. Attenzione a distinguere il suo sorriso dal segnale di avvertimento. Quando mostra i denti, non necessariamente sta ringhiando ma semplicemente sta sorridendo. Lo capiamo dal suo sguardo fisso mentre mostra i denti. Infatti, se dovesse ringhiare abbasserà lo sguardo quasi subito dopo, mentre se dovesse sorridere ci mostrerà i denti mantenendo uno sguardo fisso e dolce.

