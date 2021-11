Anticipiamo che non si tratta del famoso “fare la pasta” o del portarci i regalini. Ma di un vero e proprio atteggiamento tramite una parte del corpo. Fatta questa premessa, come si fa a non amare il suo comportamento buffo e divertente?

Scommettiamo che non mancano dei sorrisi sulle labbra, quando vediamo il gatto giocare o quando con la zampetta deve necessariamente buttare a terra qualsiasi cosa che si trovi su una superficie. Anche se lo rimproveriamo miliardi di volte, lo rifarà e anche sotto il nostro sguardo vigile.

A volte comprendere questi suoi atteggiamenti non è sempre facile. Per esempio, non avremmo mai potuto credere che il reale motivo per cui morda con aggressività subito dopo le coccole sia dovuto a questo. Ci sono tante cose che non sappiamo sul nostro amato amico a quattro zampe.

Ma l’esempio più lampante è come dimostra il suo affetto verso i nostri confronti. Sembra incredibile ma il gatto ci dice “ti voglio bene” con questo gesto fisico tenerissimo e, sicuramente, non ce ne siamo resi conto. Prima di scoprire quale sia, la persona che ha sostenuto questa ipotesi ha scritto un libro, che gli appassionati di gatti non devono perdere.

Il loro migliore amico

Si chiama Jackson Galaxy ed è il migliore amico dei gatti. Forse molti lo conoscono poiché è il narratore del programma “Il mio gatto è indemoniato”. Ha scritto un libro intitolato proprio “Il migliore amico dei gatti”, in cui racconta la sua esperienza nell’apprendimento del comportamento di un gatto, diventandone uno dei maggiori esperti.

Questo libro rappresenta una guida composta da step, per comprendere al meglio gli atteggiamenti e le movenze del gatto e cosa vuole dirci quando “parla” con noi. Forse molti non lo sanno, ma il gatto comunica attraverso il miagolio solo con noi umani. Tra i gatti avviene un altro tipo di linguaggio, che non è propriamente il miagolio che noi conosciamo, anche se tanto somigliante.

Galaxy, attraverso il suo libro, ci suggerisce quali siano i significati dei comportamenti del gatto. E grazie a lui, abbiamo scoperto come ci dice “ti voglio bene”. Abbiamo tutti presente che, a volte, un battito di ciglia vale più di mille parole, no?

Ecco come il nostro amato amico ci dice le tre paroline magiche. Ci guarda attentamente e sbatte una palpebra, come se ci facesse l’occhiolino. Quando notiamo questo gesto mentre ci guarda, ricambiamo la sua immensa dimostrazione d’affetto facendo la stessa cosa. Sembra incredibile ma è vero, il gatto capisce questo gesto e lo associa al suo. Manteniamo uno sguardo dolce e abbassiamo le palpebre con delicatezza e le riapriamo piano piano. Oppure potremmo dimostrargli il nostro affetto per primi e vedere se ci risponde.

