I cani sono i migliori amici dell’uomo e su questo non vi è alcun dubbio. Ci riempiono le giornate regalandoci affetto incondizionato e anche qualche monelleria, ma alla fine riusciamo sempre a perdonarli.

Avere un cane non fa bene solamente sotto l’aspetto protettivo, ma fa bene soprattutto allo spirito. Basti pensare all’ormai famosa pratica della Pet Therapy, ossia donare per qualche ora l’amore smisurato di un cane ai bambini e agli anziani ospedalizzati.

Al giorno d’oggi molti anziani abitano da soli per qualsiasi motivo si voglia menzionare. Cosa c’è di più bello di regalare un amico a quattro zampe per donare conforto e sollievo? Ecco le razze di cani fedeli e coccolone adatte agli anziani per avere amore e compagnia.

Taglie piccole

Le taglie piccole sono quelle più indicate per gli anziani, date le loro esigenze. In ogni caso, le passeggiate all’aria aperta sicuramente non fanno male né al cane né al padrone. Vediamo quali sono le razze migliori.

Il Barboncino è perfetto per un anziano perché ama la tranquillità ed è tra i cani ipoallergenici, ossia non perde pelo. È molto docile, affettuoso, fedele e intelligente e per questo è facile addestrarlo.

Il Welsh Corgi Pembroke, o semplicemente Corgi, è una perfetta compagnia, basti pensare al fatto che sia la razza prediletta dalla Regina Elisabetta II d’Inghilterra. Molto leale ed energico, ama giocare e le passeggiate, ma anche ricevere e dare coccole.

Il Beagle è altrettanto perfetto per un anziano perché è tanto dolce e tenero, ama la vita tranquilla ed è famoso per la sua fedeltà e bontà.

Taglie grandi

Tra queste le razze che spiccano sono sicuramente il Labrador Retriever e il Golden Retriever, proprio le razze più consigliate per la citata Pet Therapy. Entrambe, infatti, sono tra le razze più affettuose, intelligenti e leali. Sono capaci di grandi cose come guidare le persone non vedenti, e da abili nuotatori aiutano nei salvataggi. Si addestrano molto facilmente, basta colpire il loro punto debole: il cibo. Da cuccioli sono più vivaci, amano tanto giocare e sono testardi, specialmente il Labrador, salvo poi calmarsi raggiunta l’età adulta. Il Golden, invece, ha un temperamento un po’ più calmo.

Un fattore importante, comunque, è che entrambe le razze amano la natura e uscire all’aria aperta per le passeggiate e per divertirsi.

È consigliato un cane di piccola taglia perché più gestibile, ma a livello di affetto la taglia non importa. Qualsiasi razza è capace di fedeltà e in grado di donare amore. Consideriamo sempre che il cane ha bisogno di uscire, almeno ogni tanto, per cui ponderiamo bene la scelta. Inoltre, questi nomi simpatici potrebbero essere utili per chiamare il nostro cane.