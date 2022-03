Non solo sono le razze più belle del Mondo ma questi cani sono anche facilmente addestrabili grazie alla loro intelligenza e obbedienza

Tutti i cuccioli sono vivaci, ed è giusto che sia così. Se pensiamo ai nostri figli, come si comportavano da piccoli? Monellerie e marachelle erano all’ordine del giorno. Poi, con il passare del tempo, hanno imparato attraverso la nostra educazione. La stessa regola vale anche per i cani.

L’educazione di un cane non è sempre facile, e ciò dipende anche dal carattere e dal temperamento. Ma ciò non significa che, per questo motivo, bisogna addestrarli con metodi poco consoni. Infatti, urla e schiaffi non servono proprio a nulla. Anzi, l’esatto contrario.

L’addestramento deve avvenire con la cosa a cui il cane tiene di più: il cibo. Attraverso le crocchette, infatti, sarà possibile educarlo come si deve. Lo abbiamo visto, per esempio, nel caso del cane che non smette di abbaiare, e questo potrebbe essere motivo di discussione con i vicini. Ma, grazie a questo stratagemma, sistemeremo la situazione.

In ogni caso, vi sono razze dal temperamento più tranquillo, capaci di captare ogni nostra parola e azione. Non solo sono le razze più belle del Mondo ma educarle sarà un piacere, perché la loro innata intelligenza permetterà di addestrarle facilmente.

Le razze facilmente addestrabili

Tra le razze più belle dell’intero Pianeta vi è il Barboncino, che fortunatamente è anche molto facile da addestrare. La palla di pelo soffice come una nuvola è tra le prima razze da addomesticare facilmente. Il Barboncino, oltre alla bellezza, è dotato di una dolcezza e una lealtà infinita verso la famiglia, soprattutto nei confronti dei bambini.

Oltre a queste splendide caratteristiche, il valore aggiunto è la sua intelligenza, nonché la sua obbedienza. Sarà davvero una passeggiata addestrarlo. Altra razza facilmente addestrabile è il Border Collie, che è il più intelligente in assoluto.

Altre razze sia belle che intelligenti sono:

l’Epagneul Nano;

il Cocker Americano;

il Breton;

il Lapinkoira;

il Pastore Belga;

il Bolognese;

lo Spitz.

il Coton de Tulear.

Una vera fortuna, dunque, avere un cane sia bello che ubbidiente. La razza più bella al Mondo in assoluto, invece, è il Samoiedo. Sembra un grande Barboncino, nel suo morbido pelo lungo e bianco candido. Anche questa razza, fortunatamente, è facilmente addestrabile, perché ha una capacità di apprendimento superiore alla media, rispetto ad altre razze.

Inoltre, un’altra caratteristica molto apprezzata, oltre alla sua dolcezza, è la socialità con gli ospiti e con gli altri cani, proprio come questo gatto.