Si sa che “fritta è buona anche una ciabatta”, ma quanto è fastidiosa la puzza che impregna gli ambienti. A volte il cattivo odore è così pungente che impregna anche i vestiti e rimane sui capelli per giorni. Ne sanno qualcosa coloro che lavorano in cucina, che si trovano ad affrontare spesso questo problema. Ma come dice il proverbio, “di necessità si fa virtù”, ed aguzzando l’ingegno e tentando e ritentando varie alternative alla fine una soluzione si trova.

Sono stati proprio gli esperti del settore a suggerire come sbarazzarsi dell’odore di fritto nei capelli, senza trovarci costretti a lavare i capelli tutte le volte. La tecnica che i cuochi adoperano è semplice, rapida ma studiata nei minimi dettagli. Abbiamo bisogno di 3 cose:

90 gocce di limone;

50 gocce di menta;

10 gocce di eucalipto.

Questi te ingredienti vanno inseriti in un flacone spray da un litro colmo di acqua. All’occorrenza il flacone va agitato ed il suo contenuto vaporizzato abbondantemente sulla testa. Massaggiamo poi con la punta delle dita la cute in modo che la miscela penetri fino alle punte. Infine, una bella spazzolata ci consentirà di sbarazzarci dell’odore di fritto in men che non si dica. Questa soluzione si mantiene intatta se conservata in un luogo fresco e preferibilmente lontano dalla luce. L’unica attenzione da prestare sarà quella di agitarla bene prima di adoperarla.

Sbarazzarsi dell’odore di fritto nei capelli è un gioco da ragazzi con uno di questi 3 trucchetti furbi che solo i cuochi conoscono

Un rimedio di emergenza quando si hanno i secondi contati, ricorre al borotalco per i bambini. Dunque spolveriamo la testa con questa polvere profumata. Poi pettiniamo i capelli fino a che non avremmo eliminato tutte le tracce di borotalco. I capelli avranno il profumo del talco per bambini. L’unico inconveniente di questo rimedio di emergenza è che verosimilmente il giorno successivo all’operazione i capelli avranno bisogno di essere lavati, altrimenti appariranno secchi e spenti.

Infine un rimedio che si può acquistare nei negozi specializzati: la polvere per capelli. Questo è un composto a base di un particolare amido di alluminio e carbonato di magnesio, che hanno un grande potere assorbente. Contiene inoltre un film protettivo che intrappola odori ed umidità. Dunque basterà distribuire la quantità di prodotto indicata nelle istruzioni della confezione sui capelli. Lasciare agire per qualche minuto, in base alle indicazioni indicate sulla confezione. Quindi eliminare il tutto con una spazzola.

