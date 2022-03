Come da attese, il raggiungimento di quotazioni estreme ha frenato il titolo Zucchi e fatto iniziare un ritracciamento di oltre il 35%. D’altra parte il titolo aveva corso molto arrivando a guadagnare circa il 290% dai minimi dell’ottobre 2020. Basti pensare che, nonostante il ritracciamento, le quotazioni di Zucchi nell’ultimo anno hanno comunque guadagnato oltre il 65% battendo la media dei suoi competitors che ha guadagnato solo il 2%.

Attualmente, però, il titolo si trova a contatto con importanti livelli che potrebbero avere un impatto molto forte sul suo futuro. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono arrivate in area 2,94 euro (I obiettivo di prezzo) della proiezione ribassista in corso. Per cui, la tenuta di un supporto chiave potrebbe far ripartire al rialzo il titolo Zucchi.

In questo caso, infatti, il titolo Zucchi potrebbe andare ad aggiornare i suoi massimi storici portandosi in area 4,8 euro. Una conferma di questo scenario potrebbe arrivare dalla rottura in chiusura di settimana di area 3,35 euro.

In caso contrario le quotazioni di Zucchi potrebbero accelerare al ribasso verso l’obiettivo più probabile in are 1,92 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione del ribasso, poi, si andrebbe a collocare in area 0,90 euro (III obiettivo di prezzo).

Prima di concludere un’avvertenza. Negli ultimi 3 mesi il titolo Zucchi è stato più volatile del 75% dei titoli italiani, muovendosi tipicamente di +/- 8% a settimana.

La valutazione del titolo Zucchi

Qualunque sia la metrica utilizzata, un’analisi basata sui multipli di mercato restituisce un titolo fortemente sottovalutato. Ad esempio, il rapporto prezzo/utili (PE) esprime una fortissime sottovalutazione visto che per Zucchi è circa 5, mentre per i suoi competitors vale circa 29. Il Price to Book ratio, invece, è in linea con la media del settore di riferimento.

Inoltre la situazione finanziala della società è molto solida e fornisce un’ottima base sulla quale costruire il futuro dell’azienda. Infatti, sia l’indice di breve che di lungo periodo sono superiori a 1 esprimendo una buona tenuta finanziaria del titolo.

La tenuta di un supporto chiave potrebbe far ripartire al rialzo il titolo Zucchi: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Zucchi (MIL:ZUC) ha chiuso la seduta del 15 marzo a quota 3,29 euro in rialzo rispetto alla seduta precedente del 4,11%.

Time frame settimanale