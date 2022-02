Come ottenere un bucato sempre fresco, profumato e igienizzato in un solo lavaggio? È questo è il dilemma quotidiano che affligge tantissime persone ogni giorno.

Trovare la formula magica che vada bene per tutti i capi è praticamente impossibile. È ovvio, poi, che ogni tessuto avrà bisogno di un lavaggio specifico. Non sarà plausibile neanche usare lo stesso detersivo per tutti i tipi di bucato.

In commercio è disponibile una moltitudine di prodotti atti a soddisfare qualunque esigenza. Tuttavia, possiamo risparmiare sulla spesa dei detersivi e affidarci a rimedi naturali e trucchetti della nonna.

Dunque, ecco alcuni consigli pratici da tenere in mente

Per smacchiare i capi bianchi senza candeggina, ad esempio, ecco il trucco facilissimo che sta spopolando.

Chi ha il terrore di far sbiadire i capi neri, invece, dovrebbe provare questi 3 trucchetti geniali che hanno riscosso molto successo sui social.

Infine, per rendere morbidissimi accappatoi e asciugamani in modo naturale, molti usano il bicarbonato o l’aceto, ma è questo l’ingrediente segreto da provare subito.

Per un bucato perfetto, oltre al detersivo ideale, a giocare un ruolo importante è sicuramente la lavatrice. L’elettrodomestico dovrà raggiungere prestazioni ottimali ad ogni lavaggio. Inoltre, dovrà essere pulita ed igienizzata sempre alla perfezione.

Tutti sappiamo di dover provvedere alla manutenzione della macchina automatica per il lavaggio dei capi, ma la verità è che non prestiamo mai attenzione a questi 3 gesti banali. Sono 3 azioni semplicissime che possono far durare più a lungo la lavatrice. Evitare la proliferazione di germi e batteri e ottenere un bucato molto più pulito.

Di seguito, spiegheremo perché non prestiamo mai attenzione a questi 3 gesti banali eppure garantiscono un bucato pulitissimo e una lavatrice senza germi e batteri

Lasciare l’oblò aperto per almeno mezz’ora dopo ogni lavaggio, ad esempio, diminuirebbe le possibilità di creare un habitat favorevole alla formazione di germi e batteri. Nonostante la sua utilità, quest’azione viene spesso ignorata, probabilmente per distrazione.

Bisognerebbe, poi, anche asciugare, ad ogni lavaggio, la guarnizione in gomma della lavatrice che si trova nello sportello frontale o superiore. La guarnizione tende a trattenere residui di acqua, creando un ambiente florido per muffa e batteri. Con la comparsa della muffa, pian piano la guarnizione si deteriora e potrebbe cadere a pezzi nel cestello durante il lavaggio.

Infine, una volta al mese bisognerebbe impostare un lavaggio a vuoto con una temperatura di 90° C. Per igienizzare tutti gli angoli in modo più efficace, si suggerisce di inserire nella vaschetta del detersivo, circa un bicchiere di aceto, mentre nel cestello un mezzo bicchiere. Un’azione che gioverà moltissimo alla lavatrice ma anche, probabilmente per mancanza di tempo, non facciamo quasi mai.