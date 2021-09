Mai più macchie sui capi bianchi con questo trucco facilissimo e senza candeggina che sta spopolando

Sbiancare i capi bianchi in modo efficace ma senza danneggiare i tessuti non è così facile come si possa pensare. Soprattutto se l’intento è quello di evitare prodotti che possono risultare più aggressivi sui tessuti. Non tutti i materiali reagiscono allo stesso modo all’azione degli smacchianti tradizionali ed è per questo che bisogna stare attenti agli indumenti e comprendere come renderli pulitissimi, senza danneggiarli.

Un argomento, quello del lavaggio dei capi chiari, diventato anche un trend virale sui social. In questo periodo, infatti, il web pullula di consigli e segreti di moda per essere sempre impeccabili. L’arrivo dell’autunno, poi, accende la curiosità sulle tendenze e sulle mode del momento.

Sicuramente, i capi chiari non scompariranno a fine estate, ma saranno ben presenti anche per quest’autunno-inverno 2021.

Dunque, conoscere i trucchetti giusti per lavarli alla perfezione è d’obbligo.

In alcuni articoli precedenti avevamo già affrontato l’argomento, proponendo questi 4 trucchetti per sbiancare il bucato e gli strofinacci da cucina senza candeggina.

Per un bucato sempre fresco, pulito e profumatissimo, invece, ecco altri 2 metodi che potrebbero tornare utili.

Quest’oggi, invece, mostriamo un mix di 2 ingredienti che promette risultati davvero sorprendenti. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Non tutti conoscono il percarbonato di sodio. Da non confondere con il bicarbonato di sodio, questo ingrediente è un componente essenziale di moltissimi sbiancanti ecocompatibili in commercio. Non è una sostanza inquinante ed è il sostituto ecologico della classica candeggina.

Il percarbonato, dunque, è un ottimo alleato nella lotta contro le macchie, ma non è il solo. Difatti, seguendo in voga sui social network, per eliminare le macchie dai capi bisogna fare in questo modo.

Riempire a metà una bacinella d’acqua tiepida ed aggiungere 1 misurino di percarbonato. A questo punto, servirà un mezzo misurino di un comune detersivo liquido per il bucato, Mescolare con cura per far sciogliere il percarbonato. Infine, immergere il capo macchiato nell’acqua. Lasciare in ammollo per circa mezz’ora. Prima, però, strofinare leggermente a mano sulla macchia. Passata la mezz’ora, il capo dovrebbe apparire come nuovo e senza residui di sporco o aloni di colore. In presenza di macchie di colore importanti su capi bianchi, allora si consiglia di immergere nell’acqua anche un foglio di un qualsiasi “acchiappacolore” che assorbirà tutti i residui di pigmento indesiderato.

