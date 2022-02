Parliamo sempre sulle nostre pagine di quanto sia importante sottoporsi anche a delle semplici analisi del sangue. Meglio se annuali e concordate col medico per controllare tutti i valori più importanti della nostra salute. Tra questi i famosi colesterolo e trigliceridi, ma non solo. È bene controllare anche la tiroide, i vari globuli, le piastrine e le urine. Un check up completo che, senza spaventarci, è utilissimo per correggere anche dei periodi in cui mangiamo magari troppi dolci. O anche salumi e formaggi. Chissà a quanti di noi è capitato nel periodo del lockdown di abbinare colesterolo alto e inattività. Tutto è rimediabile, con il medico che ci indica la via attraverso una dieta mirata e precisa.

Tuttavia, come ricorda la scienza, quei famosi trigliceridi così insidiosi sarebbero anche la causa del malessere di altri organi. Cerchiamo di capirne di più. Attenzione che i famosi trigliceridi sarebbero nemici del cuore ma non solo.

Quanto è importante tenere monitorato questa sostanza

Lo ricordano sempre i medici che i valori troppo alti dei trigliceridi nel sangue sarebbero una delle prime cause di ictus sia tra gli uomini che tra le donne. Per abbassare il loro valore troppo alto e farlo tornare nella media, potrebbero semplicemente bastare due cose:

movimento di attività fisica;

una dieta equilibrata e ricca di nutrienti.

A ciò si aggiunga il famoso litro e mezzo di acqua al giorno e uno stile di vita mediamente sano, che magari preveda l’esclusione di stress, fumo e alcol in eccesso.

Attenzione che i famosi trigliceridi non sarebbero nemici solo del cuore ma anche di altri 2 organi altrettanto insostituibili

Ma sbagliamo di grosso se pensiamo che i trigliceridi troppo alti possono far male solo al cuore. Sono infatti sempre di più gli studi che ci ricordano come questo valore fuori controllo potrebbe essere anche motivo di malessere per:

pancreas;

fegato.

A questo punto vale la pena ricordare che i sempre citati trigliceridi sarebbero sì dei grassi autoprodotti dal nostro organismo nel sangue ma che hanno anche il potere di moltiplicarsi, se da parte nostra conduciamo una vita sregolata, con una dieta troppo ricca di grassi e zuccheri. Parlando di grassi nel sangue, diventa a questo punto scontato ricordare quanto siano per questo motivo inseriti nell’argomento proprio il fegato e il pancreas. I trigliceridi non sarebbero nemici quindi solo del nostro cuore ma anche di buona parte dei nostri organi vitali. Cosa da ricordare bene nella vita quotidiana.

Approfondimento

Altro che piselli e pesce azzurro ecco una bevanda insospettabile che potrebbe combattere colesterolo e stitichezza