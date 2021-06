Sono un must nel nostro guardaroba. I capi d’abbigliamento scuri, infatti, non devono mai mancare. Slanciano, snelliscono e rendono elegante e di classe ogni outfit.

Dunque, tutti ne possiedono almeno uno ma i capi neri tendono a perdere lucentezza e colore. Solitamente, si sbiadiscono soprattutto per qualche piccolo errore commesso durante il lavaggio. Nonostante le indicazioni previste sulle etichette, infatti, capita spesso di sbagliare il bucato, soprattutto se si utilizza la lavatrice.

3 trucchetti geniali e facilissimi per lavare i capi neri alla perfezione senza sbiadirli

Quest’oggi, invece, la Redazione si “tuffa” nel mare nero dei tessuti cercando i rimedi più efficienti per lavare i capi scuri senza sbiadirli.

Chi vuole sperimentare metodi naturali dovrebbe provare l’aceto. Costituisce una valida alternativa ai prodotti chimici tradizionali ed è un ottimo ammorbidente. Inoltre, ha il potere di fissare e ravvivare i colori. Dunque, per capi scuri brillanti e lucenti si consiglia di versare in lavatrice mezzo bicchiere di aceto bianco oppure di mele. Il risultato sarà sorprendente.

Da non sottovalutare il sale

Il classico sale da cucina, invece, è davvero utile per ridurre il calcare presente nell’acqua. Il calcare, infatti, sbiadisce velocemente i tessuti, oltre a danneggiare la lavatrice. Per eliminare il problema, dunque, basterà introdurre mezza tazza di sale direttamente nel cestello. Un piccolo gesto che aiuterà molto i capi.

Un ingrediente che elimina anche i cattivi odori

Il bicarbonato non poteva mancare. Questo ingrediente potente riesce a ravvivare i colori chiari ma anche quelli scuri ed è utilissimo per eliminare i cattivi odori. Anche in questo caso, basta mezza tazza di bicarbonato ed i capi neri ringrazieranno.

Dunque, ecco 3 trucchetti geniali e facilissimi per lavare i capi neri alla perfezione senza sbiadirli.